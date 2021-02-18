Dudak Kenarında Yara Ve Çatlaklar Neden Olur? Dudak Yaraları Nasıl Geçer?

Dudak kenarında yaralar mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Dudak kenarında yara olan yaralar ve çatlaklar zamanla daha sonra kansere de neden olabilmektedir. Dudak kenarlarında çıkan hücrelerin de kontrolsüz bir şekilde çoğalması kansere neden olmaktadır. Dudak kenarlarında yaralar mutlaka kontrol edilmesi gereken yaralardır.

Dudak Kenarında Yara ve Çatlaklar Neden Olur?

Dudak çatlaması dudak cildinin bütünü ile bozulmasına denilmektedir. Özellikle dudak kenarında yaralar ve çatlaklar soğuk havalarda daha sık ortaya çıkmaktadır. Dudak kenarında yara ve çatlak nedenleri aşağıdaki gibidir;

1) Ağızdan Nefes Almak

Ağızdan nefes almak dudak çatlamasına neden olmaktadır. Özellikle geceleri ağzı açık uyumak da dudak çatlaklarına neden olmaktadır. Bundan dolayı burundan nefes alıp vererek uyumak son derecede önemlidir.

2) Rüzgarlı Hava

Kötü hava koşulları yani rüzgarlı havalara maruz kalan bir kişide de dudak çatlakları ve dudak yaraları ortaya çıkabilmektedir. Bu tür havalar dudaklarda tahriş edici etki yaratmaktadır. Özellikle dudak kenarlarında yara ve dudak köşelerinde çatlama görülür.

3) Alerji

Bazı alerjik reaksiyonlar da yine dudak kenarlarında çatlamalara neden olmaktadır. Dudak derisi alerjilere karşı son derecede hassastır. Aynı zamanda kullanılan diş macunları da yine alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu tarz durumlarda alerjik reaksiyonlar baş gösterir ve kişide daha fazla çatlaklar yaralar gözükmektedir.

4) Mineral ve Vitamin Eksikliği

Vücut yeterli derecede vitamin ve mineral almazsa bu durumda yine dudak çatlaklığına neden olmaktadır. Aynı zamanda vücutta a vitamini ve b vitaminleri eksikliğinde dudaklarda iltihaplanma gözlemlenmektedir. Bundan dolayı bu tarz semptomlardan uzak kalmak için vücuda yeterli derecede vitamin ve mineral almak gerekir.

Dudak Yaraları Nasıl Geçer?

1) Bal

Bal doğal bir tedavi seçeneğidir. Dudaklarınızda yara ve çatlaklar oluşuyorsa dudaklarınıza bal sürebilirsiniz. Bal oldukça tedavi edici ve iltihap kesici özelliği bulunmaktadır.

2) Dudak Kremi

Dudak kremi almanız da dudak yaralarını engelleyen en önemli tedavi seçenekleridir. Eczaneden temin edebileceğiniz dudak kremi ile dudak yaralarınızı geçirebilirsiniz.