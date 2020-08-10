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10.08.2020 - 17:05 |

Dudakta oluşan pigment kaybını gidermenin en iyi yolu

Çeşitli nedenlerden dolayı dudakta pigment kaybı meydana gelebiliyor. Pek çok kadın da bu görüntüden hoşnut olmadığı için çözüm arayışına giriyor. Siz de "Dudakta pigment kaybı nasıl geçer?" sorusunun cevabını merak ediyorsanız Güzellik Koçu Sinan İslam Yılmaz'a kulak verin. Yılmaz'a göre pigment kaybına karşı kalıcı dudak renklendirme işlemi, günümüz koşullarında en iyi çözüm yolu. İşte dudakta oluşan pigment kaybı ile ilgili bütün merak edilenler...

Dudakta oluşan pigment kaybını gidermenin en iyi yolu
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Günümüzde sürekli gelişen güzellik sektörü sayesinde, oluşan birçok şekil bozukluklarını daha iyi görünüme kavuşturmak artık mümkün hale geldi. Güzellik uzmanları kişilerde hastalıklar, kullanılan ilaçlar, ağır tedaviler, hava koşulları, stres gibi birçok sebepten; kıl dökülmesi, pigmentasyon kayıpları, cilt bozuklukları gibi sonuçların doğabileceğine dikkat çekiyor.Güzellik uzmanları bu gibi durumlarda kişilere yeni teknikler ve uygulamalarla, yüzde yüz kalıcı olmasa da yıllar boyu kalıcılık sağlanabilecek çözümler bulmak mümkün hale geldiğine vurgu yapıyor.  

Dudakta oluşan pigment kaybı neden olur?

"Dudaklar içinde yaşanan problemlere çözüm bulmak mümkün mü?" sorusuna ise güzellik koçu Sinan İslam Yılmaz yanıt verdi. Yılmaz, soluk ve beyaz dudaklar, hiperpigmentasyon yani pigmentasyon problemi yaşayanlar, vitiligo hastası olanlar, albinizim gibi doğuştan gelen pigmentasyon problemlerine de çözüm üretebildiklerini dile getirdi. Bu tarz problem yaşayan danışanların, hem şekil bozukluklarını gidermek adına hem de kayıp dudak pigmentasyonuna karşı kalıcı dudak renklendirme işleminin günümüz koşullarında en iyi çözüm yolu olduğunu dile getirdi.  

Dudak renklendirmesi neden yapılıyor?

Yılmaz şunları söyledi: "Dudak renklendirme işlemi sadece danışanlarımızın sürekli renkli görünümüne sahip dudaklar istemesi için yapılan bir işlem değil. Güzellik sektöründeki çıkan her yenilik, mutlaka ihtiyaca dayalı bir şekilde yaratılıyor. Yani güzellik kaygısı dışında bulunan teknikleri çözüm üretebilmek için kullanmamız gerekiyor. Ben kalıcı makyaj uzmanı olarak danışanlarımın yüzünde mutlaka hata ararım. Çünkü amaç eksikleri bulup bunu en iyi hale getirmek. Hem kişiyi mutlu etmek hem de bir problem varsa bu durumu ortadan kaldırmak bence harika bir şey. Çeşitli sebeplerle dudaklarında pigmentasyon ya da asimetri gibi problem yaşayan kişiler mutlaka bu opsiyonu değerlendirmeli. Güzellik sektöründen en çok da bu şekilde yararlanılması gerektiğini düşünüyorum."

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