Düğün hazırlığı sırasında uygulanabilecek 4 estetik işlem

Karantina günlerinin sonu, düğün sezonunun da başlangıcı demek. Hayatının bu en özel gününde kusursuz görünmek isteyen gelinler ve damatlar, medikal estetik işlemleriyle düğünlerinde parıldıyor. Elbette davetliler de yine bu dokunuşlarla göz alıyor. Uzm. Dr. Şafak Göktaş "Botoks, dolgu, PRP/Mezoterapi ve lipoliz, ideal dönemde başlandığı takdirde düğünlerde etkileyici bir görünüm sağlıyor" diyerek detayları tek tek açıkladı:





Botoks: Botoks için en uygun zaman dilimi düğünden yaklaşık 1 ay öncesi. Daha çok alın, kaş arası ve kaz ayakları kırışıklıklarına uygulanan botoks, etkisini 3 günde göstermeye başlasa da yüze tam oturması 15 günü buluyor. Botoks kırışıklıkları yok ederken, aynı zamanda canlılık, parlaklık, ışıltı ve yüzü yukarı doğru çekme etkisi de kazandırıyor. Botoks, uygulandıktan 15 gün sonra kontrol edilerek rötuş işlemi yapılıyor. Rötuş sonrası botoksun oturmasıyla birlikte görünümün tam anlamıyla son halini alması 1'inci ayı buluyor.









Dolgu: Dolgunun içeriğinde hyaluronik asit adı verilen bir tür protein vardır. Genellikle dudak, kaş arası, elmacık kemiği, burun, çene, gülme çizgileri, çene kontürü (jawline), alın, boyun ve el bölgelerine uygulanan dolgu, bu bölgelere hacim ve şekil verir. Dolgunun su tutma özelliği olduğu için yapıldıktan sonra bol su içildiğinde etkisi de artar. Dolgu, etkisini yapıldıktan hemen sonra gösterir. 15 gün sonra yapılan rötuş sonrası tam olarak etkisi görülür. Bu sebeple düğünden 15-21 gün önce uygulanması idealdir.







PRP/Mezoterapi: PRP, kişinin kendi kanının yüksek devirde santrifüj cihazında döndürülmesi sonrasında elde edilen trombosit isimli besleyici ve onarıcı hücrelerin, cilde verilmesi işlemi şeklinde tanımlanır. Mezoterapi de cildi canlandıran, parlatan, daha dinç gösteren ve lekeleri azaltan vitaminlerin ve minerallerin cilt altına verilmesi işlemi olarak bilinir. Her iki işlem de 3-4 seans yapıldığında, etkisini en yüksek düzeyde gösterir. PRP ve mezoterapi 7-15 gün aralığında yapıldığından, uygulamalara düğünden yaklaşık 1 – 1,5 ay önce başlamak düğünde ışıl ışıl bir cilt görünümü sunar.







Lipoliz: Lipoliz, incelmesi ve erimesi güç, inatçı yağ olan bölgelere 10 cc’lik toplam dört enjektörle uygulanan bir işlemdir. Enjekte edildikten hemen sonra yağ yakımına başlayan lipoliz, beraberindeki diyet ve spor programıyla birlikte etkisini ilk seansın ardından fark ettirir. Basen, iç bacak, bel çevresi, kol, koltukaltı, gıdı ve selülitli bölgelerde uygulanan lipoliz işleminde, seans sayısı kişiye özgü olarak 1-3 arasında değişir. Yürüyüş yapmak ve verilen beslenme planına uymak ise etkiyi artırır. Bir seans lipoliz ile yürüyüş ve beslenme takvimine uyulduğu takdirde bel çevresinden ortalama 5-13 cm arası incelme ve yine bir seansta genellikle 1-2 beden küçülme sağlanır. Lipoliz sonrasında ilk 10 günde gözle görülür derecede incelme ve kıyafetlerde bollaşma fark edilir. Bu yüzden ilk 10 günde programa uymak önemlidir. Uygulanan işlem sonrasında yağ parçalanması 4-6 hafta arası süreceğinden düğünden 1-1,5 ay önce yapılması uygun olur. Böylece gelinliklere, damatlıklara ve takımlara da daha rahat girilebilir.