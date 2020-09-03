Duha İsminin Anlamı Nedir? Duha Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Duha, Arapça dil köküne sahip bir terimdir. Türkiye’de kullanılan popüler çocuk isimleri arasında yer almadığı için de anne ve baba adaylarının sıklıkla dikkatini çekmektedir.



Duha Ne Demek?



Duha isminin kelime manası “kuşluk vakti” anlamına gelir. Kuşluk vakti gün içerisinde yer alan bir zaman dilimidir. Güneş doğduktan sonraki 45 dakika ile öğle vaktinden önceki 20 dakika arasında kalan süreyi kapsamaktadır. Bu bakımdan güzel bir manaya sahip olan Duha, tek başına rahatlıkla kullanılabilir. Ancak istenildiği taktirde bu ismin yanına ek bir isim de düşünülebilir.



Duha adına sahip kimselerin güçlü karakterleri dikkat çeker. Bu kişiler güçlü ve kusursuz bir duruşa sahip olmayı sever ve gerektiğinde bu gücü kullanmaktan da çekinmez. Ancak hata yaptıklarında bunu hemen fark eder ve aynı şekilde telafi etmeye çalışırlar. Bu kişiler, yaşamlarını efektif kullanmaktan ve olabildiğince farklı alanlarla ilgilenmekten çok hoşlanırlar. Para kazanmayı ve harcamayı da eşit oranda severler. Yaratıcı yapıları sayesinde iş yaşamında başarılı olurlar ve para kazanma konusunda da hiç sıkıntı çekmezler.



Duha İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Duha’nın kelime ve anlam bakımdan Kur’an-ı Kerim’de bulunup bulunmadığı sık sorulan sorulardan biridir. Buna göre Duha, Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir kavramdır. Hatta Kur’an’ın 93. suresi Duha Suresi olarak anılmaktadır. Duha Suresi’nin ilk ayetinde kuşluk vaktine yemin edildiği için sure Duha olarak isimlendirilmiştir.