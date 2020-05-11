11.05.2020 - 23:49 |
Dün Yarın Olsaydı Bugün Cumartesi Olurdu Diyen Adam Bunu Hangi Gün Söylemiştir Bilmecesinin Cevabı Nedir?
Bilmeceler, çoğu zaman zihni yoran akıl oyunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı zamanlarda bunlara pratik cevaplar vermekse oldukça zor olmaktadır. Bu bağlamda sık sorulan bilmecelerden biri de “Dün yarın olsaydı bugün cumartesi olurdu diyen adam bunu hangi gün söylemiştir?” şeklindedir. Peki, bu bilmecenin cevabı nedir? Sizler için cevabı derledik.
Bilmecelerin cevabını bulabilmek için, cümle içerisinde geçen ufak ipuçlarından faydalanmak gerekmektedir. Bu ipuçları yakalandığında çözüm oldukça kolay olmaktadır.
Dün Yarın Olsaydı Bugün Cumartesi Olurdu Diyen Biri Bunu Hangi Gün Söylemiştir Bilmecesinin Cevabı
Bu tarzdaki matematiksel bilmeceler basit bir eşitlikle çözülebilmektedir. Buna göre dün ile yarının arasında olduğu gibi cumartesi ile bu lafın söylendiği zaman arasında da 2 gün vardır. Yani, bunu pazartesi günü söylemiştir.