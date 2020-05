Dünya kadın hakları günü nedir? Nasıl ve neden ortaya çıkmıştır?

Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, tarih boyunca ve dünyanın her yerindeki kadınların başarılarını onurlandırmaya adanmış bir gün olarak önem taşıyor.



Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik alanlardaki başarılarını kutlamaya adanmıştır. Dünya Kadınlar Günü, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın haklarına dikkat çekiyor. Dünya Kadınlar Günü'nün amacı, kadınların karşılaştığı sosyal, politik, ekonomik ve kültürel konu, ayrımcılık ve zorluklara dikkat çekmek ve tüm bu alanlarda kadınların ilerlemesini savunmaktır.



Dünya Kadınlar Günü 111 yıl öncesine dayanan zengin bir tarihe sahiptir. İlk kez 1909'da Amerika Sosyalist Partisi uzun çalışma saatlerini, düşük maaşları ve New York'ta oy haklarını protesto eden 15.000 kadın tarafından kutlandı.



Günü uluslararası hale getirme fikri Clara Zetkin adlı bir kadından geldi. Fikri 1910'da Kopenhag'daki Uluslararası Çalışan Kadınlar Konferansı'nda önerdi. Konferansta 17 ülkeden 100 kadın vardı ve öneriyi oy birliğiyle kabul ettiler.



Resmi olarak Dünya Kadınlar Günü ilk olarak 19 Mart 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de kutlanmaya başlandı. Bir milyon kadın ve erkek, ilk Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarını desteklemek için yürüdü. Dünya Kadınlar Günü için belirli bir gün olmasa da, her yıl ilkbahar aylarında kutlanıyordu.



Dünya Kadınlar Günü'ne bir tarih belirleyen ülke ise Rusya oldu. 1914'te, I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, 8 Mart, kadınların savaşa karşı mitinglerinin ya da savaş zamanında uluslararası dayanışmayı ifade eden kadınların bir günüydü. 1917'de, Rus kadınları "ekmek ve barış" istediğinde çarın devrilmesine yol açan olayların önemli bir başlangıcı olan bir grev düzenledi.

1975'te Birleşmiş Milletler (BM) günü kutlamaya başladığında işler resmi hale getirildi. BM tarafından kabul edilen ilk tema (1996'da) "Geçmişi kutlamak, Gelecek için Planlama" idi.



Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumda, siyasette ve ekonomide ne kadar ilerlediklerini kutlamanın bir tarihi haline gelirken, günün politik kökleri, sürekli eşitsizlik bilincini arttırmak için bazı durumlarda grev ve protestolar düzenleniyor.



Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.