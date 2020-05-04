MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKadın Hakları Haberleri Dünya kadın hakları günü nedir? Nasıl ve neden ortaya çıkmıştır?
04.05.2020 - 14:02 |

Dünya kadın hakları günü nedir? Nasıl ve neden ortaya çıkmıştır?

Dünya kadınlar günü her yıl 8 Mart'da kutlanıyor. Günün amacı tarih boyunca ve dünyanın her yerindeki kadınların başarılarını onurlandırmak. Dünya kadınlar günü farklı geçmişlere ve kültürlere sahip kadınların cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmesini ve var olan haklarının farkında olmasını sağlıyor.

Dünya kadın hakları günü nedir? Nasıl ve neden ortaya çıkmıştır?

Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, tarih boyunca ve dünyanın her yerindeki kadınların başarılarını onurlandırmaya adanmış bir gün olarak önem taşıyor.

Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik alanlardaki başarılarını kutlamaya adanmıştır. Dünya Kadınlar Günü, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın haklarına dikkat çekiyor. Dünya Kadınlar Günü'nün amacı, kadınların karşılaştığı sosyal, politik, ekonomik ve kültürel konu, ayrımcılık ve zorluklara dikkat çekmek ve tüm bu alanlarda kadınların ilerlemesini savunmaktır. 

Dünya Kadınlar Günü 111 yıl öncesine dayanan zengin bir tarihe sahiptir. İlk kez 1909'da Amerika Sosyalist Partisi uzun çalışma saatlerini, düşük maaşları ve New York'ta oy haklarını protesto eden 15.000 kadın tarafından kutlandı.

Günü uluslararası hale getirme fikri Clara Zetkin adlı bir kadından geldi. Fikri 1910'da Kopenhag'daki Uluslararası Çalışan Kadınlar Konferansı'nda önerdi. Konferansta 17 ülkeden 100 kadın vardı ve öneriyi oy birliğiyle kabul ettiler.

Resmi olarak Dünya Kadınlar Günü ilk olarak 19 Mart 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de kutlanmaya başlandı. Bir milyon kadın ve erkek, ilk Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarını desteklemek için yürüdü. Dünya Kadınlar Günü için belirli bir gün olmasa da, her yıl ilkbahar aylarında kutlanıyordu.

Dünya Kadınlar Günü'ne bir tarih belirleyen ülke ise Rusya oldu. 1914'te, I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, 8 Mart, kadınların savaşa karşı mitinglerinin ya da savaş zamanında uluslararası dayanışmayı ifade eden kadınların bir günüydü. 1917'de, Rus kadınları "ekmek ve barış" istediğinde çarın devrilmesine yol açan olayların önemli bir başlangıcı olan bir grev düzenledi.

1975'te Birleşmiş Milletler (BM) günü kutlamaya başladığında işler resmi hale getirildi. BM tarafından kabul edilen ilk tema (1996'da) "Geçmişi kutlamak, Gelecek için Planlama" idi.

Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumda, siyasette ve ekonomide ne kadar ilerlediklerini kutlamanın bir tarihi haline gelirken, günün politik kökleri, sürekli eşitsizlik bilincini arttırmak için bazı durumlarda grev ve protestolar düzenleniyor.

Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Sinirlerinize hâkim olmakta zorlanacağınız zamanlar olabilir. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonraki saatlerde kendinizi duygusal yoğunluk içinde bulabilirsiniz. Yaşayacağınız olaylara ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamınızdaki gerginlikler bugün gündeme gelebilir. Başkalarına bağlı konular yüzünden işleriniz sürüncemede kalabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızdan yorulabilir, duygusal yoğunluğunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Huzursuzluklar sizi yıpratabilir. Plan program yaparak sorumluluklarınızı azaltmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade ederken gergin anlar yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren uğraşlar içinde olmak sizi rahatlatabilir. Ani parlamalara karşı dikkatli olmalısınız. Sıkıntınızı alışveriş yaparak gidermek isteyebilirsiniz. Spekülatif konular hakkında konuşmak isteyebilirsiniz, kendinizi fazla kaptırmamaya özen gösterin. Gün boyu akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Başınızı belaya sokmamaya özen gösterin. Ailenize ait konular gündeminizi etkileyebilir. Güvenlik ihtiyacı artabilir. Gün içinde mücadele gerektiren konulara karşı fazla hassas davranabilirsiniz. İçinize kapanıp, depresif ruh haline bürünmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Konuşmalar ve yazışmalar günlük hayatınızı etkileyebilir. Bu kadar hareketli bir günde yanlış anlaşılmalar fazla olabilir. Yaşanabilecek huzursuzluklara karşı tepkinizi gereğinden fazla göstermemeye dikkat edin. Duygusal olarak mücadele ettiğiniz konular, kafanızı fazlaca karıştırabilir. Olaylara daha sakin yaklaşmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde gelirlerinizle ilgili konularda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Ortak para konuları gündeminizi etkileyebilir. Sakinliğinizi korumakta güçlük çekebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde başkalarından destek alabilirsiniz. Pratik çözümleriniz işe yarayabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmaktan çekinmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Duygusal yoğunluğunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda sıkıntı çıkarmaya yatkın olabilirsiniz. Mücadele gereken konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde iki düşünüp, bir konuşun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Başkalarına bağlı konularda sizi krize sokan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gizli kalmış konular başınızı belaya sokabilir. Duygusal açıdan mücadele gerektiren konulara çekilebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden, kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi tartışmaların ortasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Huzursuzluğunuz gün boyu sürebilir. Gelecek hayallerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için heyecan duyabilirsiniz. İş hayatınızdan başkalarından alacağınız destekler söz konusu. Ortak para konularına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün isteklerinizi elde etmek için gergin tavır sergileyebilirsiniz. Tartışmalara açık alan bırakmamalısınız. Sorumluluklarınla ilgili üstlerinizle mücadele etmek yerine konuları başka bir güne erteleyebilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda başkalarına bağlı konular sizi huzursuz edebilir. Sabah saatlerinde konuştuklarınızla başınızı belaya sokabilirsiniz. Duygusal konuları algılamakta zorlanacağınız zamanlar olabilir. Olduğunuz ortamdan uzaklaşmak ve ruhsal olarak sakinlemek isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular zaman zaman gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konulara dikkat etmenizde fayda var. Sabah saatlerinde ani tartışmalar içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı olaylar söz konusu. Mücadele edeceğiniz konular içinde boğulduğunuzu hissedebilirsiniz. Endişe yaratan konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda dikkatli davranmanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Mine Ağır
Mine AğırKarantinada otizmli çocuklar!
Bir Masal Annesi
Bir Masal AnnesiBir aşk masalı: Emzirmek
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşMayıs ayının çiçekleri
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKorona ve estetik
Diyetisyen E.Kübra Zeydanlı
Diyetisyen E.Kübra ZeydanlıÇok yediğimde nasıl telafi edebilirim?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Başak: Kusurcubaşı
Esra Kemer
Esra KemerUzaktan çalışma ve performans
Esra Karaosmanoğlu
Esra KaraosmanoğluCOVİD ve Yoga'nın Altın Çağı
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzEvliliğin nisbi butlanı nedir?
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalEkzokrin pankreatik yetmezliği (EPI)
En Çok İzlenen Videolar
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konya'da ne yenir? Etli ekmeğin ana vatanı Konya'nın en meşhur 17 lezzeti

Konya'da ne yenir? Etli ekmeğin ana vatanı Konya'nın en meşhur 17 lezzeti

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke hangisidir? Tarihte kadın hakları

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke hangisidir? Tarihte kadın hakları

Coronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılıyor! İşte arı sütünün bilinmeyen faydaları...

Coronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılıyor! İşte arı sütünün bilinmeyen faydaları...

Sahura kalktığınızda bir kase yoğurt yiyin!

Sahura kalktığınızda bir kase yoğurt yiyin!

Sıradaki Haber