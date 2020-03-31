Düşüncelerimize dikkat edelim

Bugün ne yapılabilir? Bugün Mars ve Satürn Saka burcunda birleşmekteler. Düşüncelerimizi olumlu yönde kullanmaya bakalım. Sosyal konularda, iletişimde engeller ya da gerginlikler yaşayabiliriz. Ay da saat 14:43’e kadar boşlukta kalacağı için, günün ilk yarısında sürüncemede kalan durumlar, belirsizlikler yaşanabilir. Akşam saatlerinde sevdiklerimizle ilgili konulara, ailevi işlere daha çok yönelebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısında önemli kararlardan kaçınmakta fayda var. Bugünlerde iletişimde, görüşmelerde ve sosyal konularda daha esnek olmaya, düşüncelerimizde aşırı iddiacı olmamaya özen göstermeliyiz. Bugün aynı zamanda kazalar ya da fiziksel açıdan risk içerebilecek konulara da dikkat etmek gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Hareket Daha hızlı hareket edebiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan ani değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.