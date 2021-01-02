Daha iyi bir dünyada yaşamak için şikayet etmek yerine yapabileceğiniz 4 şey

2021 yılına girdiğimizden beri değişen sadece takvim yaprağı. Belki sorunun 2020'de olmadığını anlamak için aynı sertlikte birkaç gün daha geçirmemiz gerekiyordur. Belki de sadece şikayet etmeyi bırakıp yaşadıklarımızın asıl nedenlerine, bize ne yaptığına odaklanmalı ve daha iyi bir dünya için neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Bu yüzden bugün benim yapmaya çok çabaladığım, şikayet etmek yerine yapabileceğiniz 4 şeyi sıraladım.

1. Sizin, dünya olduğunuz gerçeğini kabullenerek başlayın

Dünya sizsiniz. Dünya siz yaşadığınız sürece var, geçmiş ve gelecek de öyle. Önünüzde iki seçenek var. Birincisi ülkeleri, hükümetleri, dünyayı yöneten gizemli toplulukları, uzaylıları, maske takmayanları, aşı karşıtlarını, sağlık yetkililerini, aklınıza kim geliyorsa suçlamak. Bu seçenekte kontrolü kendinizden bir başkasının eline verip bugünü ve geleceği size olanlar yüzünden üzülerek veya kızarak geçirebilirsiniz; mutlu olmanız sizden başka birinin sizin için veya sizin yerinize karar vermesine ve uygulamasına bağlı. İkinci seçenek şikayet ettiğiniz şeylerle ilgili hala şansınız varken bir şeyler yapmak, değişime kendinizden ve çevrenizden başlamak. Aslında tek yapmanız gereken dünyayı sahiplenmek, dünyadaki görevinizi bulmak ve onunla ilgili aksiyon almak.

2. Kendinize yatırım yapın

Yine sizin dünya olduğunuz gerçeğinden yola çıkarak kendinize yaptığınız her katkının daha iyi bir dünya için güçlü bir adım olduğunu her zaman aklınızda bulundurun. İşe kendinizi tanımakla başlayın. Bunun için kendinize ait özel zamanlar yaratıp ruhunuza yolculuklar yapın. Bu özel zamanlarda sadece kendinizi ve iç sesinizi dinleyin. Siz kimsiniz, ne istiyorsunuz, neleri değiştirmek isterdiniz, iyileştiremediğiniz yaralarınız neler gibi soruların cevabını arayın. Size iyi gelen meditasyon yöntemlerini bulun; gözlerinizi kapatıp doğayı dinlemek, tek başına yürüyüş yapmak, mum ışığında oturmak, yazmak... Hangisinde kendinize daha dürüst olabiliyorsanız onu bulun ve bu yolculuğu yapın. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı zihinler gerektirir; çözemediğiniz ruhsal problemlerle karşılaştıysanız mutlaka bir uzmandan yardım alın. Öğrenmeyi asla bırakmayın. Vahşi doğada hayatta kalmayı öğrenin, yeni bir dil öğrenin, yeni bir sertifika programına katılın. 87 yaşında "Hala öğreniyorum." diyen Michelangelo'nun da söylemek istediği gibi yaşadığınız sürece öğrenecek hep yeni bir şeyler var. Ne kadar çok öğrenirseniz şikayet ettiğiniz şeylere o kadar fazla müdahale edebilirsiniz.

3. İnsanları anlamaya çalışın

İnsanlar hakkında şikayet ederek onlarla ilgili problemleri çözemezsiniz. Hepimiz farklı yollardan geçerek bulunduğumuz noktaya geliyoruz ve hepimizin dayanıklılık oranları farklı. Bugün sizi kırdığı için şikayet ettiğiniz birisi belki de sizin hiç karşılaşmadığınız zorluklarla karşılaşıp çok kırılarak yarattığı bir kabukla bu noktaya geldi. Belki sizin iradenizin çok güçlü olduğu konular onun zayıflıklarıydı ve bunların birer zayıflık olduğunun farkında bile değildi. Belki de ona kimse size tanıdığı şansları tanımadı. Ortak noktanız insan olmak ve bu çarkın birer parçası olmak. Her kişi, her ruh ayrı bir dünya ve ayrı bir yolculuk. Dinleyin, anlamaya çalışın, yardımcı olabiliyorsanız yardımcı olun, olamıyorsanız birlikte nasıl aynı dünyayı paylaşabileceğinizle ilgili çözümler üretin. Bunun sonunda ya değiştireceksiniz ya da değişeceksiniz. Değiştiremezseniz yeni bakış açıları edineceksiniz ve diğer insanları diğer insanlar yapan nedenleri anlayarak yolunuza devam edeceksiniz. Yeni karşılaştığınız insanlara "Seni tanıyorum ve anlıyorum." diyeceksiniz; artık öfkelenmediğinizi, kırılmadığınızı ve şikayet etmediğinizi göreceksiniz.

4. Sürdürülebilir bir dünya için aktif rol alın

Kendinize ve ailenize yatırım yaptınız şimdi sıra evinizde, yani doğada. İnsanlığı kuraklık ve kıtlık gibi felaketler beklerken siz doğa için bireysel olarak ne yapıyorsunuz? Bir evcil hayvanınızın olması veya tatil günlerinizde yaptığınız "#doğayıseviyorum" temalı park, bahçe, orman paylaşımları ne yazık ki yeterli değil. Daha fazla geri dönüşüme, daha fazla tarıma, daha fazla su ve enerji tasarrufuna, bütün canlıların ekosisteme katkılarının devam etmesi için daha fazla korunmalarına ihtiyaç var. Peki siz bunun için neler yapabilirsiniz? Sadece ihtiyacınız kadar besin alabilir ve ihtiyacınızdan fazlasının çöpe gitmesine engel olabilir, besin seçiminde üretim aşaması konusunda duyarlı davranabilirsiniz. Dolabınızda daha az ancak daha kaliteli, daha uzun süre giyebileceğiniz, geri dönüştürülmüş veya doğa dostu malzemelerden üretilmiş kıyafetler bulundurabilirsiniz. Sahip olduğunuz elektronik cihazları ve evinizdeki eşyaları sıkılana kadar değil, verimini kaybedene kadar kullanabilirsiniz. Olabildiğince çevreyi yeşillendirebilir, bunun için çalışan kurumlara üye olarak veya bağış yaparak destek olabilirsiniz. Plastik kullanımını azaltabilir, evdeki çöplerinizi ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlayabilirsiniz. Doğal tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgiler edinerek; imkanınız varsa kendi sebzenizi ve meyvenizi, belki yumurtasından sütünden faydalanacağınız hayvanlarınızı yetiştirmeye başlayarak, imkanınız yoksa tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerden doğal ürünler satın alarak doğaya ve doğala dönüşün destekçilerinden birisi olabilirsiniz.

Bu dört madde bugün şikayet ettiğiniz şeylerin dolaylı da olsa nedenleri ve çözümlerini barındırıyor. Bugün bunlarla ilgili bir şey yapmaya başlamazsanız değişen tek şey takvim yaprakları ve bahaneler olacak. Gelecek biziz çünkü geleceği bir yaratacağız. 2020 bizdik, 2021 de biz olacağız. İçinde endişe, öfke ve şikayet mi olsun istersiniz umut, farkındalık ve özveri mi?





Duygu Bay

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