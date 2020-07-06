Le Mythe Dior: Uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya

Maria Grazia Chiuri'nin dünya devi Fransız modaevi Christian Dior için hazırladığı Sonbahar-Kış 2020-2021 Haute Couture koleksiyonu bugün "Le Mythe Dior" isimli büyüleyici bir filmle tanıtıldı. İtalyan yönetmen Matteo Garrone'nin modaevi için özel olarak hazırladığı film, asla uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya tadındaydı. Koleksiyon ise modaevinin klasik figürleriyle Maria Grazia Chiuri'nin modern ve feminen sihirli dokunuşunu bir araya getiriyor.

Film atölyede minyatür mankenlerin üzerine dikilen elbiselerle başlıyor. Bu elbiseler fantastik bir evrende, masalsı bir ormanda bir sandığın içinde yolculuk ediyor. Bu minyatür elbiselerin yolculuğu, 1945'te önde gelen Parisli modacılar tarafından gerçekleştirilen Théâtre de la Mode isimli moda sergisi turuna bir duruşu. Fransa ile kalmayıp Avrupa ve Amerika'da da sergilenen Théâtre de la Mode turu, Fransız moda endüstrisini canlandırmak ve II. Dünya Savaşı sonrasında hayatta kalanlara bağış toplamayı amaçlıyordu. Yine II. Dünya Savaşı sonrası gibi bütün insanlık için zor günlerden geçerken Dior'un fantastik filmi birkaç dakikalığına da olsa özgürlük ve yenilenme hissini canlandırıyor, büyüleyici bir koleksiyonla sihirli değnek değmişçesine ayaklarınızı yerden keserek tebessüm etmenizi sağlıyor.

Bir heykel gibi şekillendirilip incelikle işlenen koleksiyonu, filmin ikinci yarısında sihirli bir dokunuşla filmdeki mitolojik yaratıkların üzerinde görüyorsunuz. Maria Grazia Chiuri 37 silüetten oluşan bu muhteşem koleksiyonda sürrealist hareketin beş yenilmez ve ilham verici figürü Lee Miller, Dora Maar, Dorothea Tanning, Leonara Carrington ve Jacqueline Lamba'nın çalışmaları ve yolculuklarından ilham alıyor.

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