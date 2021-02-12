Duygudurum Bozukluğu Nedir? Duygudurum Bozuklukları Nelerdir?

Duygu durum bozukluğuna sahip olan kişiler, uygunsuz ya da abartılı duygusal tepkiler verir. En çok karşılaşılan duygu durum bozuklukları ise, distemi ve bipolar bozukluktur. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda duygu durum bozuklukları görülebiliyor.

Duygu Durum Bozuklukları Nelerdir?

Duygu durum bozuklukları, ergenlik dönemindeki kişilerde yetişkinlerdekinden farklı belirtiler gösterebilir. Duygu durum bozukluğu hem gençlerde hem de çocuklarda sık atlatılan hastalıklar arasında yer alır. Özellikle de çocuklar, duygularını genellikle çok iyi ifade edemediği için duygu durum bozukluğu farklı belirtilerle ortaya çıkabilir.

Duygu durumu ile ilgili bozukluklar, genellikle başka rahatsızlıklarla birlikte görülebilir ve bu nedenle de maskelenebilir. Bu nedenle çocuğun duygusal durumunun doğru bir şekilde tespit edilebilmesi doğru bir tedavi için gereklidir. Duygu durum bozukluğu, depresyonun yanı sıra bipolar bozukluğu da kapsar. Çocukların genel olarak %7-14 ‘ü 15 yaşından önce depresyona girdiği tespit ediliyor. Yetişkinlerde bipolar bozukluğu belirtileri ise, %20-30 oranında ve 20 yaşından önce ergenlik döneminde görülür.

Duygu Durum Bozuklarının Tedavisi

Bipolar tedavisi, ilaç tedavisi ile duygu durumunun düzelmesi amaçlanır. Bu hastalarda düzenli olarak psikolojik tedavinin ve ilaç tedavisinin yürütülmesi gerekir. Ergenlik dönemindeki kişilerin ve çocukların tedavi ile ilgili bilgilendirilmesi gerekir.

Duygu durum bozukluğunda değişiklik yaşanmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerekir. Depresyon tedavisinde de gerekli görülen durumlarda da psikolojik tedavinin yanı sıra ilaç tedavisi uygulanır. Ama genellikle çocuklarda bireysel olarak oyun terapisi gerçekleştirilerek çocuğun depresif sorununun anlaşılması ve sorunlarla başa çıkma mekanizmasının geliştirilmesi amaçlanır.

Duygu Durum Bozukluklarının Getirdiği Sorunlar

Çok sık tekrarlayan manik ataklar, bir süre sonra kişinin iş hayatını, eğitim hayatını ve sosyal yaşamını doğrudan etkiler. Mnik vedepresif sorunlar yaşayan kişilerin durumu iyi olduğunda bu kişilere sadece tamamen koruyucu tedavi uygulanır. Bu hastalık, kimi zaman kısa sürebileceği gibi kimi zaman da ömür boyu sürebilir. Kuşku, duygu durum tedavisi açısından oldukça riskli ve önemlidir. Çünkü ani ataklar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle bipolar bozukluk tedavisi sürekli bir doktor tarafından yakından izlenmelidir.