Duygusal açıdan yoğunuz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Akrep burcuna ilerleyen Ay bizi daha yoğun ve duygusal kılmakta. Kıskançlıklara dikkat edelim. Ay bu burçta daha hırpalayıcı ve şüpheci olmaya işaret eder. İlişkilere daha fazla odaklanıyoruz. Ancak aşırı talepkar ya da ısrarcı olmak huzur bozabilir. Yine de günün geç saatlerinde daha kolay iletişim ve sezgilerimizi daha doğru kullanabileceğimiz fırsatlar var.

Nelerden kaçınmalı? Hafta sonu yaklaşırken, ortaklı konulara, paylaşımlara daha duyarlı hale geliyoruz. Duygusal açıdan oldukça kararlı davranabiliriz. Ancak huzursuzluklara da oldukça açığız. Başkalarından beklentilerimizde daha tutarlı olmaya bakalım. Öğle saatlerinde duygusal paylaşımlarımızda olumlu deneyimler var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Maymun İlişkilerimizde duyarlıyız ve hızlı tepki verebiliriz. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günü. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.