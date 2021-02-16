E Vitamini Kapsülü Ne İşe Yarar? E Vitamini Takviyesi Nasıl Alınmalıdır?

E vitamini Kardiyovasküler hastalıkların gelişimini azaltmanın yanı sıra, vücudu kanserden korumaya yardımcı olur.



E Vitamini Kapsülü Ne İşe Yarar?



A ve D vitaminleri gibi, E vitamini de yağda çözünür (yani yağda çözünür). Bu nedenle dozunuzu almak istiyorsanız önce ayçiçek yağını sonra fındık yağını tüketmeniz ve podyum, kolza yağı tamamlamanız gerekecektir.



Dikkatli olun, E vitamini ışığa duyarlıdır, bu nedenle bu yiyecekler çok opak kaplarda saklanmalıdır.

Ortalama olarak, bir kadın günde 9.9 mg E vitamini tüketmelidir.



E Vitamini Ne Kadar Etkili?



E vitamini aslında, en yaygın olanı alfa-tokoferol olan sekiz maddeden oluşan bir ailedir. E vitamininin vücuttaki işlevleri zayıf bir şekilde tanımlanmıştır ve yalnızca antioksidan özellikleriyle açıklanamaz.



E vitamini, özellikle kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde, muhtemelen en çok sayıda ve kapsamlı araştırmaya konu olan vitamindir. Ne yazık ki, bu çalışmaların sonuçları çelişkili ve bazen endişe vericidir. Güçlü antioksidan olduğundan cilt yaşlanmasını engeller.



E Vitamini Takviyesi Nasıl Alınır?



E vitamini eksikliği son derece nadirdir ve ancak birkaç yıl boyunca alım yapılmadığında ortaya çıkar. Ayaklarda ve ellerde ağrı ve yanma hissine neden olur. Kronik bağırsak hastalıkları veya bazı genetik hastalıkları olan kişilerde görülür.



Yetersiz alım, koroner kalp hastalığı gibi kardiyovasküler sorunlara yol açabilir. Örneğin obeziteye veya kolesterole karşı tedavinin bir parçası olarak bağırsaktan yağ emilimini azaltmaya yönelik ilaçlar alan hastalarda mevcut olabilir.



Antioksidan etkisi nedeniyle, E vitamini kardiyovasküler hastalıkların, kanserlerin ve osteoartrit (romatizma), katarakt, retina dejenerasyonu gibi yaşa bağlı hastalıkların önlenmesinde sunulmaktadır.



E vitamini, örneğin tabletler, yumuşak kapsüller veya yağlı çözeltiler gibi çeşitli biçimlerde gelir.

Önerilen besin alımı, bir yetişkin için günde 12 IU'dur (12 mg). Gıda takviyeleri çoğunlukla günde 150 ila 750 IU'luk dozlar sağlar. Birkaç ay ve hatta yıllar boyunca sürekli olarak alınan günde 75 IU veya daha fazla dozlarda inme gelişme riskinin arttığı gözlenmiştir. Hamile veya emziren kadınlar, E vitamini alımlarını önerilen besin alımıyla sınırlamalıdır.



E Vitamini Sağlayan Besin Kaynakları Nelerdir?



E vitamini, kolza tohumu, buğday tohumu, ayçiçeği, zeytin, argan veya soya fasulyesi gibi bitkisel yağlarda, koyu yeşil yapraklı sebzelerde, örneğin lahana, ıspanak veya kuzu marul, ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişlerde, tohumlarda, et ve balık yağlarında.



Yüksek dozda E vitamininin nadir görülen yan etkileri, yorgunluk, sindirim bozukluğu ve ayrıca göğüs ağrısı veya duygusal rahatsızlıkların başlangıcıdır. Antikoagülan özelliği nedeniyle kan inceltici ilaçlar alan, felç geçiren veya sindirim ülseri olan hastalarda E vitamini alımı önerilmemektedir. Aynı nedenle herhangi bir ameliyattan bir ay önce E vitamini alımı kesilmelidir.



Mevcut bilgi durumunda, E vitamini yönünden zengin gıda takviyeleri almanız önerilmez. İçerdiği besinleri düzenli olarak tüketmeniz daha iyidir. E vitamininin antioksidan yönü, onu yaşlanan ciltler için ideal bir besin takviyesi yapar. Ayrıca bu kapsülleri açıp kozmetik preparatlarla karıştırmak oldukça mümkündür.