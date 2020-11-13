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13.11.2020 - 16:43 |

Ebegümeci Faydaları Nelerdir? Ebegümeci Çayı Ve Otu Neye İyi Gelir?

Özellikle Ege otlarının her türlü hastalık için şifa kaynağı olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu otların Türkiye'de en çok bilinen ve tüketilen türlerinden biri de ebegümecidir. Ebegümecinin bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Peki ebegümecinin bilinen tüm bu faydaları nelerdir? İşte ebegümeci otu ile bilmeniz gereken tüm detaylar.

Ebegümeci Faydaları Nelerdir? Ebegümeci Çayı Ve Otu Neye İyi Gelir?
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 Ebegümeci otu, çayı yapılarak tüketilebileceği gibi, aynı zamanda kavurma olarak yemeği yapılarak da tüketilebilir.

 Ebegümecinin Faydaları Nelerdir?

 - Ebegümecinin en çok bilinen faydalarından biri öksürüğü kesmesidir.

 - Ciğerlerde mukusun biriktiği ya da öksürüğün şiddetlendiği durumlarda göğüsü yumuşatır.

 - Mide bulantısını azaltır, istifra edilen dönemlerde mideyi rahatlatır.

 - Ebegümeci, bronşit, astım gibi nefes darlığı sorunlarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

 - Eğer vücudunuzun herhangi bir bölgesinde bir çıban varsa, ebegümeci lapası bu çıbanı kurutur ve yeni çıbanların çıkmasını engeller.

 - Yazın sıcaktan dolayı çatlayan damarlar sonucu gerçekleşen burun kanamalarını durdurur.

 - Ebegümeci, diş eti problemlerini çözer, diş etini güçlendirir ve ağız kokusunu önleyerek ağız sağlığını inşa eder.

 - Mide problemlerinin önüne geçer, mide ağrısını dindirir.

 - Soğuk algınlığı ya da grip durumlarında oluşan burun tıkanıklığını giderir.

 - Sigaradan ya da toza maruz kalma sonucu oluşan, kapalı alanlarda bulunmaktan dolayı oluşan burun tıkanıklıklarını çözer.

 - Boğaz ağrısını ve bademcik iltihaplarını giderir. Boğazlarda ve bademcikte enfeksiyon oluşmasını önler.

 - Ebegümeci köklerinden öksürük şurupları yapılmaktadır. Ebegümeci kökleri modern tıpta ilaç yapımında aktif olarak kullanılmaktadır.

 - Ebegümeci kökleri, cilt kremlerinin yapımında da kullanılmaktadır.

 - Ebegümeci kökleri kaynatılarak ve kremi yapılarak kullanıldığında cildin temizlenmesini ve pisliklerden arındırılmasını sağlar.

 - Vücudun herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sebeple oluşmuş bir ağrı varsa, ebegümeci bu ağrıları dindirmektedir.

 - Sindirim sistemi sorunlarını çözerek bağırsakları rahatlatır.

 - Solumun yolları enfeksiyonu ya da başka tür solunum sıkıntılarının çözümünde yardımcı görevi görür.

 - Ebegümecinin içinde bulunan çinko, kalsiyum, magnezyum ve potasyum sebebiyle, hem kemiklerin hem de diş etlerinin güçlenmesi konusunda uzman bir bitkidir.

 - Ebegümecinin diş etlerine iyi gelmesinin sebebi, ebegümeci içeriğinde bolca bulunan malvin maddesidir.

 - Yüksek ateş durumların ebegümeci kullanılabilir. Ebegümecinin ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında oldukça etkili bir bitkidir.

 - Eğer ebegümeci ile bir lapa hazırlarsınız, vücudunuzdaki yanık, yara ya da izleri bu şekilde tedavi edebilirsiniz.

 - Eğer herhangi bir sebebe bağlı olarak sesiniz kısıldıysa, ebegümeci çayı bu ses kısıklığına iyi gelir.

 - Yaralanma ya da başka sebeplerle ortaya çıkan şişkinlik ya da ödem durumlarında, ebegümeci tedavi edici etkiye sahiptir. 

 - İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde ebegümecinin cildi yenileyici bir özelliği de bulunmaktadır. Ebegümeci yaşlanmayı geciktirir.

 - Yine E vitamini içermesi sebebiyle, saç ya da kıl kökü iltihaplarını önleyerek, saçlardaki kepek ve kaşıntının önüne geçer. Aynı zamanda saçlarını güçlendirir.

 - Özellikle çocuklarda kış aylarında sıklıkla gerçekleşen bademcik enfeksiyonu problemlerinin önüne geçilmesini sağlar.

 - Ebegümecinin bugüne kadar kaydedilmiş olan herhangi bir zararlı ya da yan etkisi bulunmamaktadır.

 - Uzmanlar tarafından ebegümecinin kimyasal ilaçlarla birlikte kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

 - Ebegümeci sindirimi rahatlatır.

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