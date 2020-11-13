Ebegümeci Faydaları Nelerdir? Ebegümeci Çayı Ve Otu Neye İyi Gelir?

Ebegümeci otu, çayı yapılarak tüketilebileceği gibi, aynı zamanda kavurma olarak yemeği yapılarak da tüketilebilir.

Ebegümecinin Faydaları Nelerdir?

- Ebegümecinin en çok bilinen faydalarından biri öksürüğü kesmesidir.

- Ciğerlerde mukusun biriktiği ya da öksürüğün şiddetlendiği durumlarda göğüsü yumuşatır.

- Mide bulantısını azaltır, istifra edilen dönemlerde mideyi rahatlatır.

- Ebegümeci, bronşit, astım gibi nefes darlığı sorunlarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

- Eğer vücudunuzun herhangi bir bölgesinde bir çıban varsa, ebegümeci lapası bu çıbanı kurutur ve yeni çıbanların çıkmasını engeller.

- Yazın sıcaktan dolayı çatlayan damarlar sonucu gerçekleşen burun kanamalarını durdurur.

- Ebegümeci, diş eti problemlerini çözer, diş etini güçlendirir ve ağız kokusunu önleyerek ağız sağlığını inşa eder.

- Mide problemlerinin önüne geçer, mide ağrısını dindirir.

- Soğuk algınlığı ya da grip durumlarında oluşan burun tıkanıklığını giderir.

- Sigaradan ya da toza maruz kalma sonucu oluşan, kapalı alanlarda bulunmaktan dolayı oluşan burun tıkanıklıklarını çözer.

- Boğaz ağrısını ve bademcik iltihaplarını giderir. Boğazlarda ve bademcikte enfeksiyon oluşmasını önler.

- Ebegümeci köklerinden öksürük şurupları yapılmaktadır. Ebegümeci kökleri modern tıpta ilaç yapımında aktif olarak kullanılmaktadır.

- Ebegümeci kökleri, cilt kremlerinin yapımında da kullanılmaktadır.

- Ebegümeci kökleri kaynatılarak ve kremi yapılarak kullanıldığında cildin temizlenmesini ve pisliklerden arındırılmasını sağlar.

- Vücudun herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sebeple oluşmuş bir ağrı varsa, ebegümeci bu ağrıları dindirmektedir.

- Sindirim sistemi sorunlarını çözerek bağırsakları rahatlatır.

- Solumun yolları enfeksiyonu ya da başka tür solunum sıkıntılarının çözümünde yardımcı görevi görür.

- Ebegümecinin içinde bulunan çinko, kalsiyum, magnezyum ve potasyum sebebiyle, hem kemiklerin hem de diş etlerinin güçlenmesi konusunda uzman bir bitkidir.

- Ebegümecinin diş etlerine iyi gelmesinin sebebi, ebegümeci içeriğinde bolca bulunan malvin maddesidir.

- Yüksek ateş durumların ebegümeci kullanılabilir. Ebegümecinin ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında oldukça etkili bir bitkidir.

- Eğer ebegümeci ile bir lapa hazırlarsınız, vücudunuzdaki yanık, yara ya da izleri bu şekilde tedavi edebilirsiniz.

- Eğer herhangi bir sebebe bağlı olarak sesiniz kısıldıysa, ebegümeci çayı bu ses kısıklığına iyi gelir.

- Yaralanma ya da başka sebeplerle ortaya çıkan şişkinlik ya da ödem durumlarında, ebegümeci tedavi edici etkiye sahiptir.

- İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde ebegümecinin cildi yenileyici bir özelliği de bulunmaktadır. Ebegümeci yaşlanmayı geciktirir.

- Yine E vitamini içermesi sebebiyle, saç ya da kıl kökü iltihaplarını önleyerek, saçlardaki kepek ve kaşıntının önüne geçer. Aynı zamanda saçlarını güçlendirir.

- Özellikle çocuklarda kış aylarında sıklıkla gerçekleşen bademcik enfeksiyonu problemlerinin önüne geçilmesini sağlar.

- Ebegümecinin bugüne kadar kaydedilmiş olan herhangi bir zararlı ya da yan etkisi bulunmamaktadır.

- Uzmanlar tarafından ebegümecinin kimyasal ilaçlarla birlikte kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

- Ebegümeci sindirimi rahatlatır.