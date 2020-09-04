Ebru İsminin Anlamı Nedir? Ebru Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ebru ismi kız isimleri arasında oldukça popülerdir. Kökeni Farsça olan Ebru ismi dilimize de Farsçadan geçmiştir. Kelime anlamı kaş olarak bilinen Ebru isminin farklı manaları da bulunmaktadır.



Ebru Ne Demek?



Ebru sözcüğü özel ad ve kelime manaları itibariyle benzerdir. Etimolojik olarak Farsça bir sözcüktür. Ebru ne demek şu şekilde izah edilebilir:

Kaş

Bulutlu

Bulut şekline benzeyen, buluttaki gibi dalgaya sahip

Bulutla aynı renge sahip

Ebru sanatı; kendine özgü şekillerle kağıt üstünde mermer ya da damara benzeyen dalga şekilleri oluşturmak.

Kağıt süslemek amacıyla kullanımı yaygın olan ve motifler içeren boyama biçimi.

Bezemeciler tarafından yapılan renk ve desenlere sahip su kağıdı.

Kağıt süslemeciliği alanında, bazı yapıştırıcı maddelerle yoğunlaştırılarak suya yağlı boya akıtılarak meydana getirilen ve son olarak kağıt üzerine geçirilen süsleme.

Ebru ismini kullanan kişilerin karakteristik özellikleri ve isim analizi ise şu şekildedir:

Özgürlüklerine son derece düşkün olan kişilerdir. Bu sebeple bağlanmaktan ve kıskançlıktan hoşlanmazlar.

Lider ruhlu bireylerdir.

Telaşlı bir yapıya sahiptir.

Çalışma hayatında da öncülük edecek pozisyonlarda olmak isterler.

Neşeli oldukları için arkadaş ortamlarında aranan kişilerdendir.



Ebru İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Kız isimleri arasında oldukça popüler olan Ebru ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. İsmin Kuran'da geçmiyor olması İslam dini açısından uygun olmadığı manasına gelmemelidir. Bu isim uzun yıllardır İslam dini açısından kız çocuklarına verilmesi uygun görülmüş ve bu sebeple çok tercih edilmiştir.