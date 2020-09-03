Ecmel İsminin Anlamı Nedir? Ecmel Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ecmel Arapça kökenli bir isimdir. Bu ismin önemli özelliklerinden biri hem kız hem de erkek çocukları için kullanım imkanı vermesidir. Unisex bir isim olmasının yanı sıra aynı zamanda güzel anlamı üzerinden de beğeni topluyor. Bir farklılık isteyen ve çocuğuna özel bir isim koymak arzusunda olan kişiler adına, Ecmel ismi bir adım öne çıkmaktadır.



Ecmel Ne Demek?



Ecmel hem kız hem de erkek çocuklarına anlam sunacak karşılık vermektedir. Zaten bu karşılığı nedeniyle rahatlıkla erkek ve kız çocuklarınız için kullanma şansı tanıyor.



- En güzel

- En yakışıklı



Böylesi etkili ve anlamlı karşılık ile beraber Ecmel ismini çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Arapçada sözlük anlamı üzerinden de kullanılan bu güzel isim, bu konuda oldukça değerlidir. Bu sebepten dolayı pek çok kişi internette karşılaştığı zaman ilgi duymakta ve değerlendirmektedir. Ecmel Türkçedeki isimlerle çok fazla uyum getirmediği için tek başına kullanmak daha doğru bir tercihtir. Zaten bu isim tek başına daha güzel ve etkili bir telaffuz sunuyor.



Ecmel İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız ve erkek çocuklar için kullanma imkanı veren Ecmel ismi, Arapça kökenli olarak Türkiye'de yerleşik adlar içerisinde geliyor. Birçok ebeveyn bu ismi araştırırken aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediğini de merak etmektedir. Ecmel ismi Kur'an'da geçmemektedir.



Sadece sevilen anlamları ile beraber değil ayrıca okunuşu üzerinden de dikkatleri üzerine toplayan Ecmel ismini değerlendirebilirsiniz. Kız ya da erkek çocuğunuz için ona farklı ve özel bir isim vermemiz mümkün.