Eda Kurt'tan sonbahar sezonuna özel kombin önerileri

Triko elbiseleri postallar ve bereler tamamlayacak

Pandemi nedeniyle stresli geçen 2020 yazının ardından önümüzdeki sonbahar-kış ruhunda rahatına düşkünlüğün ön planda olacağını söyleyen Eda Kurt, “Dingin, dinlenmiş bir kış modası bizi bekliyor. Ama bu kesinlikle kasvet demek değil. Aksine, yüklerinden arınmış, rahatlığı ön plana alan bir stil söz konusu. Bu yüzden sıcağı, konforu ve şıklığı bir arada barındıran kışlık triko elbiseleri ve elbise olarak da kullanılabilen uzun kazakları daha sık göreceğiz. Onlara da postallar ve bereler eşlik edecek. Postal demişken, eskitme botların hala moda olduğunu unutmamakta fayda var” dedi.



Boğazlı kazaklar her daim moda

Kış aylarının klasiklerinden boğazlı kazakların, her zaman olduğu gibi bu yıl da kadınların gözdesi olduğunu belirten Eda Kurt, yalnızca günlük kombinlerin değil şık davetlerin de ayrılmaz bir parçası olacağını söyledi. Kurt, “Boğazlı kazaklar dar ve bol kesimleriyle sayısız kombine olanak tanıyor. Bu sonbahar- kış sezonunda dar kesim boğazlı kazakları daha çok yüksel bel mom jean’lerle ve bileğe kadar inen eteklerle göreceğiz. Onlara postallar ve hafif topuklu, sivri burunlu botlar da eşlik edecek. Boğazlı kazaklar, günlük rutinin dışında, daha şık kombinleri de tamamlayacak. Özellikle kolsuz dar kesim kazaklar ispanyol paça kumaş pantolonlarla ve stilettolarla bir araya gelecek. Bunların yanı sıra oversize (bol kesim) örme hırkalar, balon kollar, kapitone doku ve peluş kürkleri de çok sık göreceğiz.” diye konuştu.



Püsküller ve saçaklar kışa hareket katacak

Sonbahar kış sezonunu dingin ve rahatına düşkün olduğu kadar enerjisi yüksek bir ruha da sahip olacağını hatırlatan Eda Kurt, “Malum, içine kapanık bir yaz geçirdik ve elbette bunun acısını kışın çıkaracağız. Ama bunu ufak dokunuşlarla yapacağız. Burada vazgeçilmezimiz ise püsküller ve saçaklar olacak. Hem kıyafetlere hem de aksesuarlara hareket katan bu enerjik dokunuşları sık sık göreceğiz. Püskül ve saçak deyince gözünün önüne kovboy çizmeleri gelen moda gurularını da şimdiden tebrik ederim.” dedi.



Patchwork baskılara hazır olun

Yaz aylarının rengarenk desenlerinden vazgeçmek istemeyenlere de müjde veren Eda Kurt, “Deniz, kum güneş üçlüsünün enerjisini kış sezonuna taşımak isteyenler için de güzel haberler var. Bu kış bol bol Patchwork baskıları göreceğiz. Normalde birbirinden farklı desenlerdeki bez parçalarının bir araya getirilerek dikilmesiyle elde edilen Patchwork, 2020-21 sonbahar/kış sezonunda uzun saten elbiseleri süsleyecek. Elbiselerin altında ise balıkçı yaka kazaklar göreceğiz. Yani bu ikiliye kendimizi şimdiden alıştırmakta fayda var.” ifadelerini kullandı.