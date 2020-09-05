Efsa İsminin Anlamı Nedir? Efsa Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Efsa ismi, kökeni Farsçaya kadar dayanmakta olan bir isim olup son zamanlarda Türkçede de çok fazla ilgi gören isimlerden biri olmuştur. Bu isim hem telaffuz etme bakımından hem de anlamı bakımından büyük beğeni toplamaktadır.



Efsa İsmi Ne Demek?



Efsa isminin Türkçe de anlamı tam olarak Efsuncu ya da sihirbaz olarak geçmekte olup genel olarak kız çocuklarına verilen bir isimdir. Ayrıca bu isim aynı zamanda insanı etkileyen ve de insanı hükmü altına almakta anlamında da kullanılmaktadır.



Diğer bir taraftan ise pembe rengini temsil eden bu Efsa ismi, kız çocuklarına koymak için oldukça güzel bir seçenek olmaktadır. Bu ismin karakterinde en belirgin özellik özgürlükçülük olmaktadır. Bu isme sahip olan kişi genel olarak monoton bir yaşam sürmekten hiç hoşlanmaz. Ayrıca efsa isminin bir diğer anlamı da cennet ırmaklarının arasından birinin adıdır. Bu nedenle bu efsa ismi anlamlı ve değerli bir isimdir. Pek çok kişi tarafından kız çocuklarına koymak için tercih edilmektedir.



Efsa İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Efsa ismi, Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği oldukça fazla kişi tarağından merak edilen bir isimdir. Bu isim her ne kadar Kur’an-ı Kerim'de geçmese bile kız çocuklarına bu ismi koymakta herhangi bir sorun yer almamaktadır. Ayrıca bu isimi son dönemlerde de anlamı ve sahip olunan özellikleri ile büyük derecede bir beğeni toplamakta olup bebeklere koyulması için tavsiye edilen isim listeleri arasında en üst sıralarda yer almaktadır.