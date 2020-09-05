Ege İsminin Anlamı Nedir? Ege Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ege Türkçe kökenli bir isimdir. Özellikle adından da Anlaşılacağı üzere Ege Denizinin ve Ege bölgesinin de adıdır. Aynı zamanda birçok değişik anlamı üzerinden kız ve erkek çocukları için yaygın kullanılır. Özellikle okunuşu ve telaffuzu ile de kulağa hoş geldi için beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.



Ege Ne Demek?



Ege ismi anlam ve manevi olarak değişik biçimlerde ele alınır.



- Bir çocuğa bakan ve onun işlerinden sorumlu olan, onun her halinden anlayan bir kişidir.

- Yaşça büyük.

- Veli ve bilgili.

- Sahip.

- Ege Denizi.



Bu şekilde Ege ismi farklı isimleri ile beraber oldukça sevilen adlar içerisinde bulunmaktadır. İster kız ister erkek çocuğunuz olsun Ege ismini ona bahşedebilirsiniz. Özellikle Ege adı Türk tarihi açısından da oldukça önemlidir. Çok eski çağlara kadar uzanır ve önemli Türk devletlerindeki hükümdar ve önemli kişilerin unvanlarıdır.



Zaman içerisinde ise Türkçeye kişi isimleri olarak evrilmiştir. Kolay telaffuz edilmesi ve hoş bir etki yaratması sebebiyle son dönemlerde pek çok ebeveyn tarafından ilgi görüyor.



Ege İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Türkçe olan Ege ismi günümüzde çok sevilen adlar içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda birçok kişi Ege isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Ege adı Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.



Farklı ve güzel anlamları ile beraber minik yavrunuz için verebileceğiniz en özel isimler içerisinde geliyor. Hangi anlamını tercih ederseniz edin mutlaka isim olarak listeye ekleyebilir ve alternatif haline getirebilirsiniz.