Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri Ege İsminin Anlamı Nedir? Ege Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
05.09.2020 - 05:03 |

Ege İsminin Anlamı Nedir? Ege Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Birçok değişik anlamı ile beraber Ege ismi çok sık kullanılan adlar arasında gelmektedir. Özellikle unisex olması ile hem kız hem de erkek çocuklar için kullanma imkanı vermektedir. Peki, Ege isminin anlamı nedir? Ege ne demek, ne anlama gelir? İşte bu isim hakkında bilinmesi gerekenler.

Ege İsminin Anlamı Nedir? Ege Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Ege Türkçe kökenli bir isimdir. Özellikle adından da Anlaşılacağı üzere Ege Denizinin ve Ege bölgesinin de adıdır. Aynı zamanda birçok değişik anlamı üzerinden kız ve erkek çocukları için yaygın kullanılır. Özellikle okunuşu ve telaffuzu ile de kulağa hoş geldi için beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ege Ne Demek?

Ege ismi anlam ve manevi olarak değişik biçimlerde ele alınır.

- Bir çocuğa bakan ve onun işlerinden sorumlu olan, onun her halinden anlayan bir kişidir.
- Yaşça büyük.
- Veli ve bilgili.
- Sahip.
- Ege Denizi.

Bu şekilde Ege ismi farklı isimleri ile beraber oldukça sevilen adlar içerisinde bulunmaktadır. İster kız ister erkek çocuğunuz olsun Ege ismini ona bahşedebilirsiniz. Özellikle Ege adı Türk tarihi açısından da oldukça önemlidir. Çok eski çağlara kadar uzanır ve önemli Türk devletlerindeki hükümdar ve önemli kişilerin unvanlarıdır.

Zaman içerisinde ise Türkçeye kişi isimleri olarak evrilmiştir. Kolay telaffuz edilmesi ve hoş bir etki yaratması sebebiyle son dönemlerde pek çok ebeveyn tarafından ilgi görüyor.

Ege İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kökeni Türkçe olan Ege ismi günümüzde çok sevilen adlar içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda birçok kişi Ege isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Ege adı Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Farklı ve güzel anlamları ile beraber minik yavrunuz için verebileceğiniz en özel isimler içerisinde geliyor. Hangi anlamını tercih ederseniz edin mutlaka isim olarak listeye ekleyebilir ve alternatif haline getirebilirsiniz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu bir hava söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak bütçeniz üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir.​Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deren İsminin Anlamı Nedir? Deren Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Deren İsminin Anlamı Nedir? Deren Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Batuhan İsminin Anlamı Nedir? Batuhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Batuhan İsminin Anlamı Nedir? Batuhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sevde İsminin Anlamı Nedir? Sevde Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sevde İsminin Anlamı Nedir? Sevde Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kenan İsminin Anlamı Nedir? Kenan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kenan İsminin Anlamı Nedir? Kenan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber