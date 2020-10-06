Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kendi adıyla ulaşılabilen web sitesi üzerinden bazı online hizmetler yapmaktadır. Randevu alma ve laboratuvar sonuçları görme de bu hizmetlerin başında yer almaktadır.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İçin Randevu Alma Seçenekleri



Üniversite hastanesi bünyesinde bulunan polikliniklerden hem dijital yollarla hem de telefon aracılığı ile randevu alınması mümkündür. Hastaneye ait tüm poliklinikler e-randevu sistemi ile hasta kabul etmektedir. Bunların yalnızca bir tanesinden telefonla randevu almak mümkün olmaktadır. Buna göre, yalnızca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tüp Merkezi için telefonla randevu alınabilmektedir. Ancak diğer polikliniklerin de telefon ile randevu verebilmesi için hastane yönetimi tarafından bazı çalışmalar sürdürülmektedir.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi E-Randevu Sistemi Nedir?



Neredeyse tüm hastaneler tarafından geçiş yapılan e-randevu sistemi, Ege Üniversitesi Hastanesi tarafından da kullanılmaktadır. Bu kapsamda, hastane web sitesinden ilgili sekmeye girilip bazı bilgilerin verilmesi gerekmektedir. E-randevu sistemini kullanmak isteyen hastaların; T.C. kimlik numarası, doğum yılı, telefon numarası ve sayfada yer alan güvenlik kodunu eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir.



E-randevu sistemi üzerinden alınabilecek muayene zamanları mesai saatleri ile sınırlandırılmaktadır. Ancak üniversite bünyesinde hizmet veren öğretim üyelerinden mesai dışında kalan saatler için de randevu alınması mümkündür. Bu işlem için elektronik bir sistem değil, doğrudan telefon numarası ile iletişim kurulmaktadır. Mesai saati dışında randevu alınabilecek öğretim üyeleri ve iletişim bilgileri de hastanenin web sitesinde detaylıca paylaşılmaktadır.