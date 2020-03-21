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21.03.2020 - 00:57 |

Egfr Nedir? Egfr Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

EGFR, kan tahlillerinde sıklıkla karşılaşılan bir değerdir. EGFR, böbrek rahatsızlıkları adına yapılan bir testtir. Bu değerin yüksekliği ve düşüklüğü bireyde ciddi vaziyetlere neden olabilecek bir durumdur. EGFR nedir? EGFR hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için hazırladık.

Egfr Nedir? Egfr Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

EGFR, böbrek rahatsızlığı bulunan bireylere yapılan bir testtir. Bu test ile böbreklerin nasıl çalıştığını anlamak mümkündür. Böbrek içerisinde bir hastalık var ise hastalığın durumu bu test ile anlaşılmaktadır. Tahlil neticelerini de bu değerin düşük veya yüksek çıktığını gören bireyler bu durumun neye bağlı olduğunu merak etmektedirler. Bunun hakkında bilgi vermek doğru olacaktır.

EGFR Nedir?

EGFR testi, böbreklerin sağlığının kontrolü için yapılır. EGFR testiyle böbreklerin süzme fonksiyonları değerlendirmektedir. Rahatsızlık şüphesi vaziyetinde idrar bir gün boyunca biriktirilir. Bununla beraber kreatinin değerleri hesaplanır. EGFR testinin yorumlanması adına kreatinin ve üre değerlerine bakmak önemlidir.

Kreatinin değeri, GFR değerini simgeler. Bu test böbrek rahatsızlığı şüphesinin dışında böbrek nakli olan bireylere de uygulanmaktadır. Bireyde; kalp hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, idrar tıkanıklığı ve sık sık yinelenen idrar yolu enfeksiyonu bulunuyorsa bu test istenmektedir. Alınacak kan örneği ile bireyin kreatinin değeri test edilir.

EGFR Kaç Olmalı?

Kandaki kreatinin yüksek seviyede olduğu zaman böbrekler uygun filtrelemeyi yapamaz. GFR’nin normal değerleri durumlara ve yaşa göre değişebilir. Sağlıklı yetişkin insanlarda bu değerin 90 mLdk ve üstünde olduğu söylenebilir. Yaşlı ve çocuklarda bu değerin 60-89 mL/dk olduğu söylenebilir. Böbrek hastalığının erken bulgularında bu değerin 60-89 mL arasında olduğu belirtilebilir. Bireyde böbrek yetmezliği bulunuyorsa bu değer; 15-60 mL/dk şeklindedir.

EGFR Yüksekliği Nedenleri

İdrar yollarının tıkanması halinde, böbrekler idrar tutamadığı için şişmektedir. Bu yüzden böbrekler görevini iyi bir biçimde yerine getiremeyip, atıkları atamaz duruma gelir. Bu durumda da kreatinin yüksekliği başlar. Böbreklerde görevli olan ve kanı süzen pek çok Nefron ismi verilen yapılar bulunur. Bunların iltihaplanmaları vaziyetinde böbreklerde hasar oluşmaya başlayarak böbrek yetmezliğine neden olurlar. Bu da EGFR yüksekliği nedenleri arasında bulunmaktadır.

EGFR Düşüklüğü Nedenleri

EGFR düşüklüğü nedenleri arasında böbreğin hasar görmesi oldukça önemli bir faktördür. Böbreklerin hasar görmesi bu değerinin düşmesine neden olan en önemli nedendir. Bunu belli eden bazı belirtiler vardır. Bunlar; halsizlik, kaşıntı, bulantı, kusma, tansiyon yükselmesi, vücudun su toplaması, tende kuruma, konsantrasyon güçlüğü, idrarın miktarında artma azalma, kansızlık ve buna bağlı olarak erken yorulma, çarpıntı gibi tüm belirtiler böbreklerin hasar almasına işaret olabilir. Bu durumlar ise, EGFR düşüklüğü nedenleri arasında yer almaktadır.

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