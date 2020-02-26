Egzama neden olur? Egzama nasıl geçer? - Egzamaya hızlı çözüm

Mantar ve mikrobik nedenlerle oluşan deri problemleri dışında cildiye uzmanının detaylı tanı koyabildiği egzamayı oluşma nedenlerine göre ikiye ayırmak daha doğru olacaktır.

Dış etkenlerden kaynaklanan egzamalar: Genelde kimyasal maruziyeti sonucu oluşurlar ve toplumda çok sık görülürler. En güzel örnek kuşkusuz ev hanımlarında oluşan tahrişe bağlı el egzamalarıdır. Tıp dilinde irritan kontakt dermatit olarak geçen bu tür egzamaları deterjan, çamaşır suyu gibi kimyasalların cilde uzun süreli ve tekrarlayan teması neden olur. Nedeni bellidir ev hanımlarının eldivene alışması zordur. Genelde elin yıkanan ve temizlenen yüzeyle tam teması istenir. Bu nedenle de cilt sürekli kimyasallara maruz kalır. Maalesef cildimizin de canlı olduğunu unutuyoruz. Cildin üstündeki yağ tabakası cildi kimyasallar gibi dış etkenlerden uzak tutar. Ancak sürekli üzerine asit atılan bir açık yara nasıl iyileşmez ise tahriş egzamaları da ne zaman eldiven kullanılmaya başlanır ve cilt korunur ise ancak o zaman düzelir. Tahrişe bağlı egzamalarda kaşıntı, kuruluk, çatlama ve sulanma görülebilir. İlaçlar geçici fayda sağlar kalıcı fayda ancak elin kimyasallardan eldiven yoluyla korunması sonucu sağlanır.

Cildin kendisi tarafından oluşturulan egzamalar: Dış etkenlerden bağımsız olarak cilt egzamayı kendisi oluşturur. Bu tür egzamalara ise seboreik egzama, sedef hastalığı, liken gibi cilt rahatsızlıkları örnek verilebilir. Kişinin bu tür hastalıkların oluşmasını kolaylaştıran bir cilt yapısı ve genetik eğilimi vardır. Stres vücudun herhangi bir yerinde olan enfeksiyon gibi bir durum bu tür hastalıkları tetikleyebilir. Kişi cildini korusa bile oluşabilir ve dış kaynaklı egzamalara göre daha sık tekrar eder. Cildiye uzmanı tarafından önerilen ilaçlarla kontrol altına alınır.

Egzama nasıl tedavi edilir?

Görüldüğü üzere egzamaların kesin tanımlaması ancak cildiye uzmanları tarafından yapılabilir. Bu nedenle kulaktan duyma bilgiler ve internet bilgilerinden uzakta kalıp cilt hastalığında mutlaka bir cildiye uzmanına görünmek en doğrusudur.