Egzamanın Belirtileri Nelerdir? Egzama (Atopik Dermatit) Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Egzama, semptomları farklı nedenlerle belirlenen bir cilt rahatsızlığıdır. Egzama bir kaşıntı dermatozdur bir enfeksiyöz olmayan enflamasyon ile karakterize deri kızarıklığı, ince veziküller, tüyleri ve kaşıntı eşlik eder.



Egzama Belirtileri Nelerdir?



Yaşamın çok erken dönemlerinde başlayabilir ve bebeklerde bile görülür. Durumu olan kişilerde, semptomların kötüleştiği ve genellikle "egzama alevlenmeleri" olarak bilinen dönemleri vardır. Değişen sürelerdeki bu salgınlar, remisyon dönemleri ile serpiştirilmiştir. Egzama genellikle astım veya çeşitli alerjik reaksiyonlarla ilişkilidir.



Egzama, bebekleri, çocukları ve yetişkinleri aynı şekilde etkileyebilen kronik bir cilt hastalığıdır. Alevlenmelerle gelişen deri lezyonlarının (kızarıklık, veziküller ve kabuklar) görünümü ile karakterizedir.



Cildin büyük oranda kuruluğuna ve cilt bariyerinin değişmesine neden olur. Günlük olarak sakatlanabilen ağrı ve bazen yoğun kaşıntı eşlik eder.



Egzama birkaç klinik belirtiyle karakterizedir:

Eritem veya kızarıklık,

Yırtıldıklarında sızmaya neden olan kesecikler (kabarcıklar),

Kaşınmadan kaynaklanan kabuklanma,

Cilt kuruluğu

Zamanla likenifikasyon adı verilen cildin kalınlaşmasına neden olan kaşıntı veya kaşıntı.

Tüm bu işaretler üst üste bindirilir, bir arada bulunur veya birbirini izleyerek çeşitli klinik tablolar verir.



Egzamanın mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır, hem bağışıklık sistemini hem de alerjenlere bariyer görevi gören deri hücrelerini etkileyecektir. Egzamanın genetik bir bozukluk olduğu söylenir, ancak kimyasal irritanların varlığı veya stres gibi çevresel faktörler başlangıcını etkiler.

Tüm cilt hastalıkları arasında egzama en yaygın olanıdır.



Egzama Çeşitleri Nelerdir?



Atopik egzama veya atopik dermatit, kronik egzamanın en yaygın şeklidir. Atopili kişilerde genellikle saman nezlesi, kurdeşen, astım veya gıda alerjileri gibi eşzamanlı veya dönüşümlü olarak çeşitli alerjik reaksiyonlar görülür. Bu alerjilerin çoğu kez kalıtsal bir bileşeni vardır.



Bebeklerde lezyonlar yanaklarda, hatta alın ve kafa derisinde başlar, daha sonra kol ve bacakların ekstansiyon yüzlerine ve gövdeye kadar uzanır. Bunlar kuru ve pürüzlü veya akıntılı ve kabuklu kızarıklıklardır. Her zaman kaşınan (bebek ellerini üzerine koyma eğilimindedir.



Alerjik kontakt dermatit, alerjen adı verilen bazı maddelerle cilt temasından ortalama 3 gün sonra ortaya çıkan egzama lezyonları ile karakterizedir. Bu alerjik reaksiyonun ilk temasta meydana gelmesi gerekmez ve alerjene karşı birkaç ay veya yıl tolerans gösterdikten sonra ortaya çıkabilir.



Egzama (Atopik Dermatit) Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Egzama, hayatın çok erken dönemlerinde başlayabilen bir cilt hastalığıdır. Bu dermatit, rahatsız edici semptomlarla (kızarıklık, kaşıntı, kabarcıklar, kabuklar ve pullar) alevlenmelere neden olur, ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir.



Egzama alevlenmelerinizi önlemek veya azaltmak için aşağıdaki adımları atabilirsiniz:

Yün veya sentetik malzemeler yerine pamuklu giysiler tercih edin.

Cildinizi tahriş etmeyen bir deterjan bulana kadar birkaç deterjan deneyin. Koku ve fosfat içermemelidir.

Giysilerinizi yıkadıktan sonra iyice durulayın.

Kumaş yumuşatıcılarından kaçının.

Evi aşırı ısıtmayın.

Polen veya hayvan kılı gibi alerjenlere maruz kalmaktan kaçının.

Yatağınızı ve yastıklarınızı toz akarı örtüleriyle örtün.

Çizilmekten kaçının ve tırnaklarınızı kısa tutun. Tahrişi önlemek ve çocuklarınızı ev işlerine dahil etmek için pamuk eldivenler giyin.

Nemlendiriciler düzenli olarak uygulanmalıdır. Merhemler, losyonlar ve jeller gibi farklı türleri vardır. Merhemler yağ bazlıdır ve ciltte çok fazla nem tutarlar, ancak yağlı olabilirler ve akneden şikayetçi veya sıcak ortamlarda bulunan kişiler için uygun olmayabilir. Günde birkaç kez kullanabileceğiniz bir ürün seçin.



Ilık suda yaklaşık 5 ila 10 dakika duş veya banyo yapın. Tahriş edici sabun veya parfüm içermeyen hafif sabunlar veya temizleme jeli kullanın.