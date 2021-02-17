Ejakülasyon Nedir? Prematür Ejakülasyon Sorunu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bir refleks fenomeni ve genellikle erkeklik sembolü olan boşalma, erkeklerde orgazma eşlik eder.

Ejakülasyon Nedir?

En ufak bir başarısızlık, erkeklerin günlük yaşamını etkileyebilir ve bazen organizmanın daha ciddi bir bozukluğunu ortaya çıkarır. Yine de nadiren şüphelenilmesine rağmen, bu boşalma sorunlarından genellikle psikolojik köken sorumludur.

Erken boşalma en yaygın cinsel bozukluk olarak kabul edilir, ancak tanımı nispeten belirsiz kalır. Günümüzde çiftlerin başka beklentileri var, özellikle de artık kadınların zevki hesaba katıldığı için. Uzmanlar, vajina içi çiftleşme süresinin en az üç ila yedi dakika olması gerektiğini tahmin ediyor. İdeal olarak 7 ile 13 dakika arasında olmalıdır.

Erken boşalma sorunları genellikle cinsel yaşamın erken dönemlerinde görülür. Buna birincil erken boşalma denir. Cinsel ilişki süresini uzatmak isteyen erkek, bu nedenle, heyecanını boşalma refleksini tetikleyen seviyenin altında tutmalıdır. Bazen erken boşalmanın cinsel yaşamda daha sonra geliştiği olur. Psikolojik nedenler en yaygın olanlardır; çiftte sorunlar, eşlerde değişiklikler olabilir. Boşalmaktan kaçınmanın zorluğu, hatta imkansızlığı çoğu zaman psişik nedenlere sahiptir.

Prematür Ejakülasyon Sorunu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Erken boşalma, bir erektil fonksiyon bozukluğuyla, yani bir ereksiyon problemiyle ilişkili olabilir veya olmayabilir. Bazı erkekler erken boşalmadan muzdariptir ancak tatmin edici ereksiyonlara sahiptir.

Ancak diğerleri daha zayıf ereksiyonlar yaşayabilir.

Ayrıca erken boşalma korkusunun neden olduğu stres de sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Aynı zamanda asıl sorunun erektil bir bozukluk olduğu da olur. Öncelikle sorunun nedenlerini

tanımlayabilmek çok önemlidir. Vakaların büyük çoğunluğunda, bu nedenler, vücutta ve daha özel olarak beyinde bulunan serotonin miktarını önemli ölçüde etkileyen bireyin ruhuyla bağlantılıdır.

Ek olarak, çalışmalar erken boşalma ve serotonin seviyeleri arasında açık bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Serotonin seviyesi ne kadar düşükse, boşalma öncesi cinsel ilişki süresi o kadar kısa olur. Tersine, yüksek miktarda serotonin daha uzun bir cinsel birleşmeye izin verecektir. Bazı yiyecekler , özellikle muz ve domates gibi nöromodülasyondan sorumlu olan bu proteinin üretimini teşvik edebilir. Ek olarak, düzenli fiziksel aktivite vücudun serotonin üretimini iyileştirir. En iyi durumda, durum gıda dengesini iyileştirerek ve özellikle yemeklere daha fazla miktarda meyve ve sebze katarak olumlu yönde gelişebilir. Düzenli fiziksel aktivite yapmanın da büyük fayda sağladığı açıktır.