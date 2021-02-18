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18.02.2021 - 14:04 |

Ek Gıdaya Geçiş Listesi: Ek Gıdaya Geçerken Verilebilecek Meyve Ve Sebzeler...

Bebekler doğdukları andan itibaren anne sütü ile beslenmeye başlarlar. Anne sütünün yeterli olmadığı durumlarda ise mama takviyesi yapılmaktadır. Genel olarak 6 ay süren bu durum sonrasında ek gıda dönemi anne ve babalar hangi sebze ve meyveleri vermesi gerektiklerini araştırmaya başlarlar. Peki ek gıdaya geçerken verilebilecek meyve ve sebzeler nelerdir? Sizlere ek gıda süresinde verilmesi gereken ek gıdaya geçiş listesi hakkında merak edilenleri detaylıca inceledik.

Ek Gıdaya Geçiş Listesi: Ek Gıdaya Geçerken Verilebilecek Meyve Ve Sebzeler...
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Anne ve babalar için en önemli dönemlerden birisi bebeklerin ek gıdaya geçiş dönemi olmaktadır. Bu dönemde her sebze ve meyvenin verilecek belirli zamanları bulunmaktadır. Bu nedenle ebeveynler ek gıda döneminde verilmesi gereken yiyecekleri araştırmaktadır.

 Bebeklerde Ek Gıdaya Ne Zaman Geçilmelidir?

 Bebek beslenmesinde ilk altı ay genellikle anne sütü tavsiye edilmektedir. Fakat bu durum bebeklerin gelişimine göre farklılık göstermektedir. Her bebeklerde gelişimsel özelliklerine göre ek besine geçiş zamanı farklı olmaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin ek gıdaya geçmeden önce bebeklerini iyi gözlemlemeleri gerekmektedir. Ayrıca bu konuda uzman doktordan mutlaka bilgi alınması da gerekmektedir.

 Herhangi sağlık problemi bulunmayan bebeklerin en geç 6. aydan sonra katı gıdaya geçmeleri gerekmektedir. Özellikle bebekler emzirmeden sonra veya biberondan sonra hala aç olduğuna dair belirtiler veriyor ise ek gıdaya geçmesi gerektiği anlaşılabilir.

 Ek Gıdaya Geçerken Verilebilecek Sebze ve Meyveler

 Anne sütü veya formül mama içerisindeki demir miktarı bebekler için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle 6. aydan itibaren demir depoları boşalmaya başlar. Bu sebeple bebeklere 6. aydan itibaren sebze ve meyve çeşitleri içerisinde demir içeriği bol olan yiyecekler seçilmelidir. Ayrıca sebze ve meyvelerin ilk olarak püre olarak verilmesi gerekirken meyvelerin ve sebzelerin mutlaka mevsimine uygun olarak verilmesi de çok önemlidir. 

 Ek gıdaya geçen bebekler için verilebilecek sebze ve meyveler şunlardır:

 - Kabak

 - Taze fasulye

 - Armut

 - Havuç

 - Tatlı patates

 - Şeftali

 - kavun

 - Kayısı

 - Olgunlaşmamış avokado ve muz

 Ek gıdaya geçişte ilk olarak mutlaka bir uzam doktordan yardım alınması gerekmektedir. Ayrıca saydığımız bu sebze ve meyveler dışında pirinç unu ile hazırlanan muhallebiler de tercih edilebilmektedir.

 Ek Gıdaya Geçişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Ek gıdaya geçiş dönemi bebeklerin sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanabilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken noktalar ise şunlardır:

 - Öğünlere ilave tuz veya şeker eklenmeden saf hali ile verilmelidir.

 - Ek gıdaya geçişte demir içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir.

 - Alerji riski yüksek olan fıstık ezmesi, kiraz, domates, kakao, portakal, baharat ve bal gibi besinler verilmemelidir.

 - Kabız yapan yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

 - Bebeklerin bu süreçte temel besin kaynağı anne sütü veya formül mamalardır. Bu nedenle öğünler az miktarda bebeklere sunulmalıdır. 

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