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12.02.2021 - 17:27 |

Eklem Ağrıları Neden Olur, Sebepleri Nelerdir? Eklem Ağrıları İçin Ne Yapılmalı?

Vücutta iskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirine bağlandığı kısımlar, genellikle eklem olarak adlandırılır. Eklemler, vücutta bulunan kemiklerin düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlar. Eklemlerin etrafı, tendon, bağ, doku, kıkırdak ve kaslarla çevrilidir. Bu yapıların herhangi birinde yanma ya da ağrı olması sonucunda eklem ağrıları meydana gelebilir. Eklem ağrıları neden olur? Sebepleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Eklem Ağrıları Neden Olur, Sebepleri Nelerdir? Eklem Ağrıları İçin Ne Yapılmalı?
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Eklem ağrıları, genellikle yapılan ani bir hareket sonucunda ortaya çıkar. Bu yapıda bulunan bir dokunun ağrıması ve yanması sonucunda eklem ağrıları meydana gelir. Eklem ağrıları, genellikle hafif bir şekilde seyreden fiziksel aktiviteler nedeni ile daha da şiddetlenebilir.

Eklem Ağrıları Sebepleri Nelerdir?

Eklem ağrıları, pek çok sebepten kaynaklanabilir. Obeziteler, yaralanmalar, kazalar, bazı hastalıklar, ters hareket gibi pek çok sorun eklem ağrısına yol açabilir. Az da olsa psikolojik sebeplerden dolayı da eklem ağrıları ortaya çıkabilir.

Eklem ağrıları, yaşlı insanlarda daha sık görülen bir sağlık sorunudur. İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan eklem ağrıları, genellikle kıkırdak gücünün bitmesi, eklem sıvısının azalması ya da bitmesi sonucunda meydana gelir. Günlük aktivitelerde vücut, dengeyi eklemlerden alır. Eklemlerde oluşan ağrılar, günlük aktivitelerin yapılmasını önemli ölçüde engeller. Eklem ağrıları iş yaşamını da olumsuz etkiler.

Eklem Ağrıları İçin Ne Yapılmalı?

Eklem ağrılarının ne şekilde tedavi edileceği, ağrıya neden olan hastalığın türüne göre belirlenir. Eklem ağrılarından kurtulmak için fazla kilolardan kurtulmak gerekir. Fazla kilolar, eklemlerin yorulmasına ve yıpranmasına neden olur. Bu nedenle fazla kilosu olan kişilerin daha çok eklem ağrısı yaşadığı tespit ediliyor. Bu nedenle fazla kilo alımı kontrol altına alınmalıdır.

Romatizmal hastalıklar için kaplıcalar tavsiye edilir. İltihaplanmalar nedeni ile meydana gelen eklem ağrılarının tedavisinde antibiyotik kullanımı çok önemlidir. Kırık ve çıkık gibi travmatik eklem hastalıklarının tedavisinde cerrahi operasyon yapılabilir. Gerektiğinde hastalara ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulanabilir.

Eklem Ağrıları Belirtileri Nelerdir?

Bazı kişilerde eklem ağrıları hafif seyrederken bazı kişilerin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Ağrılar, nöbet şeklinde kendini gösterebilir. Eklemlerde oluşan ağrılar, kişinin fiziksel özellikleri ile doğrudan ilgilidir.

Eklemlerde şişlik meydana gelmesi,

Eklemlerin üzerindeki sertlik ve kızarıklık,

Ağrıyan eklem yerini hareket ettirmekte zorluk çekmek,

Ağrılara bağlı olarak meydana gelen çeşitli hareket ve yürüyüş bozukluklarıdır.

Eklem Ağrıları Neden Olur?

Eklem ağrıları, pek çok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar. Özellikle de kemik ve eklem rahatsızlıklarından dolayı meydana gelir. En sık görülen eklem ağrılarının sebepleri şu şekildedir;

Sınırlı kan akışı ile birlikte kemik dokularında gerçekleşen ölüm

Gut hastalığı

Kemik tümörü

Kemiklerin kırılması ya da çıkması

Eklemlerde gerçekleşen iltihaplanma

Gonokokal artrit

Hipotiroidi

Fibromiyalji

Lyme hastalığı

Lösemi

Lupus hastalığı

Romatizmadan kaynaklanan ateş

Kemiklerde görülen enfeksiyonlar

Kireçlenme

Eklemlerde gerçekleşen burkulmalar

Raşitizm

Eklem Ağrılarına Doğal Çözümler

Hayat alışkanlıklarınızı ve günlük aktivite sayınızı arttırarak eklem ağrılarınızın azaltılmasını sağlayabilirsiniz. Evde yapacağınız pratik ve basit yöntemler sayesinde eklem ağrılarını hafifletebilirsiniz. Bu yöntemler, bilim tarafından da destekleniyor ve öneriliyor. Eklem ağrıları, genellikle bağ dokularında meydana gelen iltihaplanmalar sonucunda yaşanan bozulmalar nedeni ile ortaya çıkar.

Eklem ağrılarını hafifletmek için bol egzersiz yapmak, kilo kontrolü sağlamak ve sağlıklı beslenmek gerekir. Eklem ağrılarını azaltmak için raf ömrü uzun olan paketli gıdalardan uzak durmak gerekir. Eklem ağrılarına iyi gelen doğal çözümler ise;

Taze meyveler

Yağlı balıklar

Yeşil yapraklı sebzeler

Kabuklu yiyecekler

Domates

Zeytinyağı

Gıda takviyeleri

Sodyum ve potasyum içeren besinler

Bitkisel yağlar

Yeterli ve düzenli uyku

Düzenli egzersiz

Kilo verme

İlikli kemik suyu

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