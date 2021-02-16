Eko Nedir, Ne İşe Yarar? Eko Çekimi Ne Kadar Sürer, Nasıl Olur?

Ekokardiyografi; kalbin işlevlerini, kalp kapakçıklarının durumunu, kalbin pompalama işlevini, büyük damarların yapısını öğrenmek, kalpteki pıhtı ya da tümör gibi oluşumların görülmesi için yapılmaktadır. Transözefageal ekokardiyografi; yemek borusu ve ağız vasıtasıyla tüp kullanılarak yapılmakta olup, transtorasik ekokardiyografi; göğsün ön duvarı yüzeyinde prob ve jel ile yapılır. Ekokardiyografi; kalp rahatsızlıklarına girişimsel olmadan metotlara teşhis koymak, ön teşhisleri kesinleştirmek adına kullanılan güvenli bir metottur.



EKO Nedir?



Ekokardiyografi; kalpteki ses dalgalarıyla beraber kalbin işlevini ve iç yapısının incelenmesine denir. Kalp ultrasonu şeklinde isimlendirilebilir. Ultrason cihazından çıkmış olan ses dalgaları ekranda görüntü oluşturarak kalp incelenir.



Halk dilinde; eko yaptırmak, eko çekmek gibi ifadelerin kullanıldığı söylenebilir. Ekokardiyografiyle kalbin fonksiyonları, işlevleri, kalbe giren ve kalpten çıkan büyük damarların kan akımı incelemesi, kalp kapakçıkları gibi durumlar incelenir.



EKO Ne İşe Yarar?



- EKO, kalp rahatsızlıklarını teşhis etmek için tercih edilir.

- Belirtilere, şikayetlere ve başka testlere göre düşünülen teşhis netleşmiş olur.

- Fetal ekokardiyografiyle anne karnındaki bebekte olan kalp rahatsızlıklarına teşhis konulur.

- Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda acil müdahale gereken bozukluk varsa anlaşılır ve sonrasında gereken işlemler yapılır.



EKO Çekimi Ne Kadar Sürer?



Ekokardiyografi işlemi esnasında; inceleme süresi yaklaşık olarak 10 dakikadır. Fakat hazırlık süresi ve raporun yazılması esnasında geçen süreyle 45 dakikayı bulabilir.



EKO Çekimi Nasıl Olur?



Transözefagel ekokardiyografisi; transtorasik ekoya nazaran daha güç ve uzun bir işlem olarak belirtilebilir. Transözefagel eko; hasta kişinin yemek borusundan TEE probuyla yapılır. Bu yüzden hasta bireyin işlemden minimum olarak 6 saat öncesinde yemek yeme ve içmeyi bırakması gerekir. İşlem esnasında; ilaçlar adına damar yolu açılmakta olup, öksürmeyi önlemek adına da ağız kısmı sprey desteğiyle uyuşturulmalıdır.



EKO Neden Yapılır?



- Kalp muayenesinden sonra ortaya çıkan anormal kalp sesinin sebebinin tespiti için,

- İnme sonrasında felce sebep olacak sebepleri araştırmak için,

- Göğüs ağrılarının ayırıcı teşhisinde,

- Her iki ayak bileği ve bacakta şişlik bulunuyorsa,

- Baş dönmesi ve bayılma şikayetleri varsa,

- Birden çok yastıkta uyuma, sırtüstü yatınca nefes almada güçlük gibi bulgular varsa,

- Yatarken boyun damarlarında herhangi bir belirginleşme bulunuyorsa,

- Birden çok yastıkla yatma ve sırtüstü yatınca nefes alma zorluğu gibi durumlar varsa eko yapılır.



Ekokardiyografi Sonuçları Nasıl Yorumlanır?



Ekokardiyografi sonuçları;



- Kapak sorunları: Kalp kapakçıklarında bulunan darlık ya da yetmezlikten ötürü kan akımında farklılık olduğu anlamını taşır.

- Pompalama kuvvetinde azalma: Yüzde şeklinde belirtilir. Kalp yetmezliği şeklinde de belirtilebilir.

- Kalp kaslarında hasar: Kalpteki kimi duvarlarda kasılmanın güçsüzlüğünün daha fazla olması kalp krizi sebebiyle bir hasara neden olduğu anlamını taşır.



Ekokardiyografi sonuçları, hekimin yapacağı tetkikler sonucunda belirlenecektir. Bununla beraber en doğru bilgiyi, hekim bireye sunacaktır.





