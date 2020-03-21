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21.03.2020 - 03:50 |

Ekoloji Nedir? Biyolojide Ekolojinin Kısaca Tanımı

Ekoloji, doğa bilimlerine ekoloji denilmekte olup tüm canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini incelemektedir. Başta insan olmak üzere yeryüzünde bulunan bütün hayvanlar ve bitkiler, canlılar sınıfına girmektedir. Tüm bu canlılar, yaşama devam edebilmek için yaşayabilecekleri bir çevreye ihtiyaç duymaktadır. Çevre koşullarını inceleyen ekoloji, canlıların organları ile ilgilenmemektedir. İşte merak edilen ekoloji hakkında tüm detaylar.

Ekoloji Nedir? Biyolojide Ekolojinin Kısaca Tanımı

Ekoloji için önemli olan canlıların bulundukları yaşam ortamları ve diğer canlılar ile sürdürdükleri ilişkidir. Bütün canlılar için ortak olan konu üzerine eğilen ekolojinin bir diğer adı da çevrebilimdir.

Oldukça karmaşık ve sistemli bir yapısı bulunan ekosistem, ekoloji bilimi tarafından incelenmektedir. Ekosistem içerisinde varlıklarını sürdürmekte olan bütün canlılara, organizma adı verilmektedir. Ekoloji bilimi, bütün canlılar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.

Ekoloji Nedir?

Ekoloji, doğada yaşayan canlıların birbirleriyle ve yaşanılan çevre ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Binlerce farklı canlı türünün birbirleri ve çevreleriyle kurdukları ilişkilerden dolayı ekoloji birçok bilim ile birlikte çalışmaktadır.

Ekosistem, dünyada canlı yaşamı var olduğundan beri bozulmadan günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Ekosistemde yer alan her canlının kendine düşen bir görevi olmakla birlikte bu görevi yerine getirmektedir. Dünyada canlı yaşamının devam edebilmesi açısından ekosistemdeki canlılara düşen görevlerin yerine getirilmesi son derece önemlidir.

Ekoloji biyolojinin bir alt dalı olup bitki ve hayvanları ayrı bir şekilde ele almaktadır. Her ne kadar bitki ve hayvanlar ayrı olarak ele alınsa da birlikte yaşadıklarından dolayı tam bir ayrım söz konusu değildir.

Canlıların hangi bölgelerde yaşaması gerektiği incelenmekte ve çevre kirliliğinin doğaya verdiği zarar gözler önüne serilmektedir. Çevre kirliliği sadece kötü bir görüntü yaratmakla kalmamakta ve bitki ve hayvanların ekolojik yapılarına zarar vermektedir.

Biyolojide Ekolojinin Kısaca Tanımı

Ekoloji, canlıların yaşadıkları ortamı ne şekilde etkilediğini araştıran biyolojinin alt bilim dallarından biridir. Yunancadan gelmekte olan ekoloji kelimesi, yuva anlamına gelmektedir. Ekolojik dengenin bozulmasının birçok nedeni olmasına karşın ana nedeni insandır.

Nükleer atıklar, kendi kendini yenileyen ekosistem içerisinde uzun yıllar boyunca etkisini göstererek, ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır. Ekolojik dengenin bozulması durumunda, bazı türlerin yok olması olası bir durumdur.

Doğal denge olarak da tanımlanabilen ekoloji, son yıllarda önemi daha çok artan bir bilim dalıdır. Atıkları geri dönüşümden geçirerek tekrar kullanmak, atmosfere yayılan gazları kontrol etmek ve yapılaşmada planlı bir şekilde hareket etmek, ekolojik dengenin korunmasını sağlamaktadır. Ekolojiyi bozulmamış vahşi doğa, zengin çeşitlilikteki ormanlar ve doğal manzaralar olarak algılamak, yanlış bir davranıştır.

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