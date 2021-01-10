El Ayak Ağız Hastalığı Belirtileri Nelerdir? El Ayak Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

El, ayak ve ağız hastalığına neden olan genellikle iki virüs vardır. Kişi hastalığı taşıyan biri ile temas ederse bulaşır. Virüs yaz ve sonbahar aylarında kolayca yayılma eğilimi gösterir. Özellikle tükürük ve dışkı ile kolaylıkla bulaşır.

El Ayak Ağız Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

En sık belirtisi ateş ve boğaz ağrısıdır. Derin yaralara benzeyen ağrılı kabarcıklar meydana gelir. Bademcikler de kızarıklık, boğazda aft denilen yaralar gözlenebilir. Bu kabarcıklar ağız içi ve çevresinde ya da dilinde görülebilir. İlk belirtilerden sonra hastanın ellerinde, özellikle avuç içlerinde ve ayaklarında kızarıklıklar meydana gelir.

İştahsızlık, halsizlik, huzursuzluk ve baş ağrısı görülebilir. Nadiren el ve ayak tırnaklarında düşme meydana gelebilir. Dizler ya da kalçalarda deri döküntüsü yaşanabilir. Döküntüler suçiçeğine benzer. İçi sıvı dolu kabarcıklar oluşur. Kesin tanı konulabilmesi için uzman doktora başvurulmalıdır.

El Ayak Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

El ayak hastalığı için hiçbir tedavi yapılmazsa bile bir süre sonra ortadan kalkabilir. Hastalık için bir ilaç tedavisi ya da aşısı yoktur. El ayak hastalığı tedavisi belirtileri hafifletmek amacı ile yapılan bazı tedavi yöntemlerini içerir. Uzman doktorun önerdiği ağrı kesici, ateş düşürücü ve diğer ilaçlar kullanılır. Hastalığın hafiflemesi için beslenme oldukça önemlidir.

Soğuk yiyecekler, yoğurt gibi boğaz ağrısına iyi gelen besinler tüketilmelidir. Doktorun önereceği kaşıntıyı gideren krem yada losyonlar kullanılabilir. Sıklıkla hastalık kendiliğinden geçer. Çok nadir olarak ciddi sorunlara yol açabilir. Alternatif tıp olarak da Hindistan cevizi yağı oldukça faydalıdır. Hastalık virüs hastalığı olduğu için antibiyotik tedavisi etkili olmaz. Kesin tanı konulup tedaviye başlanması için boğaz sürüntüsü ve dışkı örneği alınmalıdır.

El Ayak Ağız Hastalığından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Hastalıktan korunmak için hijyen kurallarına uyulmalıdır. Hasta kişilerden uzak durulmalıdır. Eller sık yıkanmalı ve kirli eller ile ağız ve yüze dokunulmamalıdır. Hasta bireyler ile tabak, bardak gibi ortak eşyalar kullanılmamaya özen gösterilmelidir. Öpme ve sarılma gibi yakın temaslardan uzak durulmalıdır. Öksürük hapşırık gibi durumlarda ağız ve burun kapatılmalıdır. Yaz aylarında havuz sularının yutulmamasına oldukça fazla dikkat edilmelidir.