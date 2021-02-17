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17.02.2021 - 19:45 |

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

İnsan vücudu yapı ve fonksiyon bakımından birbiriyle ilişkili şekilde tasarlanmıştır. El bileği bu sistemde yerini almış parçadır. Doku ve kemiklerin oluşumunu bilmek el bileği ile ilgili hastalıkları engelleyebilmektedir. Kemik ve dokular hakkında araştırmalar yapabilir ve görevlerini öğrenebilirsiniz. Sizin için el bileği hakkında bilmeniz gereken bilgileri derledik.

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?
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El bileği insan anatomisinde yer alan ön kol ile el arasında bulunan dar ve esnek bağdır. El bileği, kısa kemiklerden oluşur. Bu kemikler birbiri üzerine sarılarak, şekil verilebilir menteşe oluşturan, çift sıra kısa kemikleridir.

El Bileği Kemiklerinin İsimleri

 El bileği kemiklerinin isimleri yerleşim sıralarına göre 8 adet küçük kemikçik yapıdan oluşur. Her bir kemiğin ayrı bir görevi bulunmaktadır. Bu görevler doğrultusunda el bileği kemikleri sistemi düzgün bir şekilde çalışır. 

 Yerleşim sırasına göre 8 küçük kemikçik yapının isimleri:

  • Skafoideum
  • Lunatum
  • Trikuetrum
  • Pisiforme
  • Trapezium
  • Trapezoideum
  • Kapitatum
  • Hamatum

 El Bileği Kemiklerinin Görevleri

 Bu alanda yukarıda belirtilen 8 kemiğin görevleri yer alacaktır. Öncelikle skafoid kemiğinin görevleri şu şekildedir:

  • Skafoid kemiği el bileği ekleminin bütün hareketleri sırasında görev alır.
  • Bu sebepten dolayı bu kemiğin kırılması durumu bütünlüğün bozulmasına neden olur.
  • Kemiğin zarar görmesi tüm el bileği sistemini olumsuz etkiler.
  • Kemikler zaman içerisinde yer değiştirebilir. Bu sebepten dolayı el bileği ekleminde çökme meydana gelebilir. 
  • Skafoid kemiğinin tek ve en önemli görevini tüm hareketler sırasında yer alması oluşturur.
  • Bu işlevinin olması kemiğin zarar görme durumunda bileğin hareketlerinin kısıtlanmasına yol açar.

Lunatum kemiğinin görevleri şu şekildedir:

  • Eklem hareketleri yüksek oranda lunatum ve skafoid kemiğinin arasında meydana gelir. Bu sebepten dolayı lunatum kemiği hareket oluşumunu sağlar.
  • Lunatum kemiği el bileğinin ortasında yer alır.
  • Skafoid kemiği gibi hareketi etkiler ve oluşturur.

Trikuetrum, pisiforme, trapezium, trapezoideum, kapitatum ve hamatum kemiklerinin kendilerine özel yapıları mevcuttur. Her biri el bileğinin bölgesi içerisinde yerini almıştır. Kemiklerin temel görevi el bileği hareket sisteminin sağlıklı gerçekleşmesini sağlamaktır.

 El Bileği Ağrıları Neden Olur?

 El bileği ağrılarının birçok sebebi olabilmektedir. Tedavileri de ağrıya ve nasıl oluştuğuna göre yapılmaktadır. 

 El bileği ağrılarının olabilecek nedenleri:

  • Tendonlarda gerçekleşen enfeksiyon bilek ağrısı yapabilir.
  • Herhangi bir sebepten dolayı gerçekleşen burkulma olayı el bileğinde ağrıya neden olabilir.
  • Bilekte bulunan sinir dokularının hasar görmesi ağrıya neden olabilir.
  • El bileği eklemlerinde gerçekleşen iltihap ağrıya neden olabilir. İltihap ise eklemin zorlanması ya da strese bağlı olarak oluşabilir. İltihap oluşumunun çok fazla nedeni vardır.
  • Bilek bölgesindeki şişlik ağrılara neden olabilir. Şişlik ise çeşitli nedenlerden meydana gelebilir. Bölgede iyi huylu bir kist oluşumu da şişliye dolayısıyla ağrıya neden olur.
  • Çeşitli kazalardan oluşan kırılmalar ve diğer durumlar ağrılara neden olabilir.
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