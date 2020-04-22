Elastan Kumaş Nedir? Elastan Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Çok yönlü bir kumaş türü olmasının yanı sıra elastik yapısıyla elastan kumaş büyük bir öneme sahiptir. Geniş bir kullanım yelpazesi giyim dünyasından farklı birçok ürüne kadar değişkenlik göstermektedir.



Elastan Kumaş Nedir?



Herhangi bir kuvvetle çekildiğinde yeniden eski halini alan ipliklerden oluşan kumaşa elastan kumaş denmektedir. Böylece özellikle giysilerde farklı şekillerde hareket edildiğinde kolayca eski halini alır. Aynı zamanda bu sayede farklı giyim çeşitleri yeni görüntüsünden ödün vermez. Dokuma kumaş vücut hareketlerine rahat bir imkan vermem ayrıcalığı ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. O yüzden başta giyim olmak üzere değişik alanlarda kullanılan önemli bir kumaş türüdür.



Elastan Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Elastan kumaş pek çok farklı özellik ve ayrıcalığı ile farklı alanlarda kullanılan özel bir kumaş türüdür.



- Elastikiyet ile kolayca eski haline döner.

- Dayanıklı bir yapıya sahiptir.

- Uzun yıllar ürünlerin yeni gibi görünmesine fırsat verir.

- Vücut hareketliliğine izin verir.

- Değişik renkler üzerinden üretim imkanı tanır.

- Salınmayı minimum seviyeye çeker ve sıkı bir yapıya sahiptir.



Bu gibi sağladığı pek çok özellik ile beraber dikkatleri üzerine toplayan bir kumaş türüdür.