Elektriksel Kas Uyarımı (Ems) Nedir? Kaslara Elektrik Vermek Neden Yapılır?

EMS açılımı Electro Muscle Stimulation’dır. Bunun Türkçe karşılığı ise elektriksel kas uyarımıdır.



Elektriksel kas uyarımı (EMS) nedir?



Elektriksel kas uyarımın kullanılma amacı kasların daha hızlı etkileşime geçmesini sağlamaktır. Fiziksel olarak yapılacak antrenmanlar yerine elektriksel kas uyarımı uygulanan kasın daha hızlı ve daha kuvvetli bir geri dönüş yaptığı görülmektedir.



Elektriksel kas uyarım sistemi antrenman yolları ile uygulanmaktadır. Belli aralıklar ile küçük veya orta elektrik akımlarının kaslara iletilmesinden doğan etkileşimdir. Fiziksel olarak yapılan antrenmanlarda harekete geçirilemeyen kaslar verilen elektrik akımları ile harekete geçebilmektedir.



Elektrik sinyallerinin vücuda bir zararı bulunmamaktadır. Öyle ki kaslara elektrik erilme işlemi 1950 yıllarından beri fizik tedavi alanında kullanılan bir yöntemdir. Hem zaman kazandırmak açısından hem de kas grubunu tam gücünü ortaya çıkartmak için kullanılmaktadır.



Kaslara verilen elektriksel uyarılar kas grubundaki her lifi eşit olarak etkilediği ve çalıştırdığı için daha düzgün bir yapıda kas gelişimi meydana gelmektedir. Düzgün yapıya sahip olmayan kaslar çevresinde yer aldığı eklemlere baskı yaparak ağrılara yol açmaktadır. Bu nedenle ağrı olan bölgedeki kaslara verilerek kasların düzgün bir yapıya sahip olunması sağlanır ve ağrının nedeni ortadan kaldırılır.



Zararı olmadığı için kullanılma süresi içinde belirli bir zaman aralığı verilmemiştir düzenli olarak uzun süre alınabilecek bir tedavi veya antrenman yardımcısıdır.



Kaslara elektrik vermek neden yapılır?



Kaslara elektrik vermenin birçok nedeni vardır.

● Elektrik verilme işlemi spor yapan veya kendini geliştirmeye çalışan insanlarda zaman tasarrufu içinde kullanılmaktadır. Saatlerce yapılacak antrenmanların yerine 15-20 dakikalık EMS antrenmanı aynı etkiyi yaratmaktadır.

● Kas gücünü tamamen kaybetmiş insanlara da fizik tedaviyle veya fizik tedaviden sonra uygulanabilen bir yöntemdir.

● Vücutta oluşan ağrıları EMS ve antrenmanlar yardımı ile ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

● Zayıflamak içinde kullanılan EMS yöntemi antrenmanlarla ve güzel bir diyetle zayıflama konusunda fazlaca yardımcı olmaktadır.

● Kas kütlelerini arttırmak içinde kaslara elektrik verilebilmektedir. Bunun nedeni ise kası eşit bir şekilde çalıştırdığı için eklemlere bir baskı yapmaz ve normal bir antrenmana göre kat ve kat fazla etki alınmasını sağlar.