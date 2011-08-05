Elektromanyetik alan anne karnındaki bebeği etkiliyor

Sonuçları, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bir çocuğun astım hastası olma ihtimali, annesinin hamileyken maruz kaldığı, elektrik hattı, mikrodalga ve diğer elektrikli cihazların oluşturduğu çok düşük frekanslı elektromanyetik alan olan elektrosmoğun miktarıyla doğru orantılı.

Amerikalı bilim adamları, 801 hamile kadını ve doğan çocuklarını yaklaşık 14 yıl boyunca takip etti. Hamilelere, taşınabilir bir ölçüm cihazı veren bilim adamları, bu sayede, her kadının hangi ölçüde elektrosmoğa maruz kaldığını belirledi. Doğan çocukların sağlık durumları da 13 yıl süresince izlendi.

Hamileyken yoğun şekilde elektrosmoğa maruz kalan annelerin çocuklarının, daha az elektromanyetik dalgayla karşılaşan kadınların çocuklarına göre astım hastası olma ihtimalinin üç kat fazla olduğu tespit edildi.

Annesinde solunum yolu rahatsızlığı bulunan ya da ilk çocuk olanlarda bu riskin daha da arttığı görüldü.

Araştırmayı yürüten, ABD’nin Oakland kentindeki Kaiser Permanente kliniğinde görevli De Kun Li, sonucun, düşük frekanslı manyetik alanlar ile astım arasındaki bağlantıyı desteklediğini söyledi.

Hamilelerin mümkün olduğunca bu alanlardan uzak durmasını isteyen Li, kaynaktan uzaklaşıldıkça manyetik alanın etkisinin önemli ölçüde azaldığını hatırlattı.

Araştırmada, annenin hamilelikte maruz kaldığı elektromanyetik alanın düzeyi ile doğacak bebeğin ileride astım hastası olması ihtimali arasında açık bir doğru orantı tespit ettiklerini anlatan Li, günümüzde elektromanyetik alanların neredeyse her yerde bulunması sebebiyle, bu konunun ciddiye alınması ve yeni araştırmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Elektrosmoğun insan sağlığı üzerindeki etkileri uzun zamandır tartışılıyor. Daha önce yapılan araştırmalar, düşük frekanslı manyetik alanların bağışıklık sistemi hastalıklarına ve kansere zemin hazırladığına dair sonuçlar vermişti. Elektrosmoğun sperm kalitesi üzerinde de olumsuz etki yarattığı ve düşüklere neden olabildiği kaydedilmişti.

Uzmanlar, günlük hayatta elektromanyetik alanların sağlık üzerindeki etkilerini tam olarak tespit etmenin zor olduğunu ifade ediyor. Çünkü deneyler için hiç elektromanyetik alana maruz kalmamış kontrol grupları bulunamıyor.

Li ve ekibinin yaptığı araştırmada bilim adamları yüksek ve daha az seviyede elektromanyetik ışınlara maruz kalan hamileleri karşılaştırdı. Ayrıca, araştırmada sadece elektrikli cihaz ve elektrik hatlarının yarattığı düşük frekanslı elektromanyetik alan dikkate alındı. Cep telefonları gibi daha yüksek frekanstaki alanlar ise dikkate alınmadı.

