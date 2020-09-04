Elfida İsminin Anlamı Nedir? Elfida Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bazı isimler kulakta güzel hissettiren tınısı sebebiyle güzel bir söylenişe sahiptir. Ahenkle dil uyumu gerçekleştiren birçok kelime bulunur. Bu kelimeler söyleniş açısından oldukça hoş kelimelerdir. Bu sebeple ahenkli kelimeler zaman zaman isim olarak da kullanılmaktadır.



Elfida Ne Demek?



Elfida kelimesi özellikle kız çocuklarına ismi koymak için arayışta bulunan çiftlerin göz attığı isimlerden biridir. Ahenkli söylenişi ile Elfida ismi kulakta hoş bir tını bırakır. Bu sebeple son zamanlarda tercih edilen isimler arasında yer alır. Farklı bir isim arayışında olan kişiler çocukları için Elfida ismini seçebilir.

Elfida ne demek konusu da birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Elfida kelimesi; gözden çıkarmak, vazgeçmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Anlamı olumsuz olsa da, söylenişi son derece güzel olan Elfida ismi özellikle son dönemlerde tercih edilen isimler arasında yer alır.



Elfida İsmi Kuranda Geçiyor mu?



Elfida kökeni Arapça olan ve dilimize geçmiş olan kelimelerden biridir. Özellikle İslamiyet’in kabulünden sonra Arapça birçok kelime Türkçede yer almaya başlamış ve uzun yıllar kullanılmıştır. Bu kelimelerden bir tanesi olan Elfida kelimesi de feda etmek, gözden çıkarmak anlamında kullanılan ancak söyleniş açısından oldukça güzel bir söylenişi bulunan kelimeler arasındadır. Bu sebeple son yıllarda kız çocukları için kullanılan bir isim haline gelmiştir. Elfida ismi Arapça kökenli bir isimdir. Ancak Elfida ismi Kuranda geçen bir isim değildir.