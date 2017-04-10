Bildiğin her şeyi baştan öğrenmek...

28 senede kıyafete, çanta ve ayakkabıya ne kadar para yatırılırsa o kadar yatırdım. Babama göre çula çaputa harcadım. Babam, dünya iyisi harika bir adamdır. Ama piyasadan pek haberi yoktur. Mesela faturayı görürdü atıyorum ayakkabıya 300 tl vermişim. 'Kaç çift aldın? İyi uzun bir süre almazsın.' derdi... Yani ona göre dünyanın belkide en gereksiz harcamaları bunlar. Lise döneminde bir gün çok alışveriş yaptığım için evden kovulmuşluğum var. Hayır tabi ki evden gitmedim.. Her şeye rağmen alışverişe yıllarca devam ettim. İşe başladım ve bu durum dahada önüne geçemediğim bir şekil aldı. Ne dolaplar yetiyordu, ne çekmeceler.. Marifet mi? Kesinlikle hayır.

Sonra Ali Mirza doğdu. Yahu sen o kafayı yemiş insan nereye gittin Allah aşkına? Bu sefer nefes almadan sadece ona alışveriş yapmaya başladım. Bir oyuncağa gözüm kapalı 300 tl verirken sosyal medyada kendim için olabileceğini düşündüğüm her hangi bir parçaya 50 tl olduğu için 'Yok artık! Çıldırmış bunlar!' diye tepkiler vermeye başladım. Saatlerce avm dolaşan, kabinde 40 parça kıyafeti çıt çıkartmadan deneyen ben yetişkin mağazalarında nefes alamamaya ve hiç bir şey bakamamaya başladım. Hani insanlar ölmeden önce böyle elini ayağını çekermiş her şeyden. Bir dönem onu düşündüm. 'Allah'ım alışveriş yapamıyorum ölecek olabilir miyim acaba?' diye korkmaya başladım. İnanın doğum yaptığımdan beri kendime hiç bir şey almadım diyebilirim. Zaten yılların birikimi var dolabımda gayet onlarla ömrümün sonuna kadar gelebilirmişim onu anladım.

İlerleyen günlerde bana bir aydınlanma geldi. 'Ben yıllarca kendime alışveriş yapmış bir hastayken aylarca bir şey almadan yaşadığıma göre Ali Mirza'ya da bu kadar harcamayabilirim.' dedim. Başarabildim mi? Şu an için pek sayılmaz. Ama yinede elimden geldiğince minimuma indirdim bu durumu.

Evlat değişik bir şey. Sana yıllarca anlatılan her şeyi duymaz ve görmezden gelebiliyorken, bildiğin doğrulardan asla şaşmıyorken öyle şeyler yapıyor ki.. Sen farkında olmadan hatalarını düzeltip doğru yolu buluyorsun. Kim kimi büyütüyor bu durumda? Ali Mirza'nın hayatımda değiştirdiği yüzlerce şeyden sadece bir tanesi bu. Yıllarca herkesin değiştirmek için uğraştığı bir şey hemde. Birlikte büyüyoruz işte. Ben ona hayatı öğretirken o bana doğruları öğretiyor. Sanki az daha aklı başında olsa, biraz daha lafını dinleyebileceğimi düşünse alıp beni karşısına 'Saçmalama anne kendine gel!' diyecekmiş gibi. İşin garip yanı onu yapsa bende 'Çocuk haklı gerçekten saçmalıyorum.' diyecekmişim gibi hissediyorum. Herkesin huzurunda en çok anne ve babamdan yıllarca onları hiç bir konuda dinlemediğim için özür diliyorum. Bugün 26 aylık bir çocuk hatalarımı düzelttiği için biraz şaşkın olabilirler... El ele vermiş bir yolda gidiyoruz işte. Ondan öğreneceğim çok şey var. Allah ayırmasın. Amin...

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