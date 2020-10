Tasarımdan Anneliğe, Gönül Kolat Susam

'Gönül Kolat Susam kimdir?' desem herkesin aklına ilk olarak tasarımları, markası, ürünleri gelir. Sonrasında eşi Yasin abi, annesi Nurten teyze ve çoğu zaman en son kızı Amine...

Göz önünde büyütmek istemeyen, 'Her çocuk gibi olsun!' isteyen, Amine'nin rahatlığını ve huzurunu her şeyden önde tutan bir anne Gönül... Ağır başlı ve kibar görünümünün altında her zaman rahat, eğlenceli ve esprili biri vardır. Biraz benim sorularım, biraz ortamın rahatlığı sayesinde az sonra okumaya başlayacağınız röportajda esprili ve rahat Gönül'ü göreceksiniz. Buyrun bakalım...

Biraz anne Gönül'ü tanıyalım artık :) Kaç yaşında anne oldun, nasıl öğrendin hamile olduğunu?

26 yaşında anne oldum. Öğrenme olayımız çok enteresan :) Bir gün canım çok garip şekilde kumru istedi. Ben normalde sakatat tarzı şeyleri çok yemem. Bunu ben bir güzel yedim. Ketçaplı, mayonezli falan ama Elif görsen nasıl yediğimi :) O ara Cadde'de olan mağazayı yapıyoruz akşam anneme davetliyiz. Bende bir mide bulantısı ama öyle böyle değil. 'Kesin zehirlendim!' dedim. Eşimle hemen doktora gittik. Kan almalar, serumlar falan 'Zehirlenme yok' ama yaptığımız testler sonucu 'Hamilesin!' dediler. Zehirlendim diye gittiğim hastaneden hamileyim diye çıktık :)

Yasin abi ne yaptı?

Gülsek mi? Ağlasak mı? Kadını zehirlendi diye götürdüğü hastaneden hamile çıktı :) O bir böyle şaşkoloz şekilde kaldı.. Çok şaşırdık.

Zor bir hamilelikti hatırladığım kadarı ile Gönül?

Benim hamileliğimi Rabbim düşman başına vermesin Elif. Çok zordu. Herkesin böyle geçmezmiş ama beni çok zorladı son 1-2 ay sadece çok güzeldi.

Peki lohusalık? Neler yaşadın?

Yok.. Hamileliğim zordu ama lohusalık yaşamadım. Hemen toparladım. Çünkü ben evde duramam, hemen dışarı attım kendimi.. Ama duygusal zamanlarım oldu, her şeyi kafaya taktığım kısa süreli dönemler geçirdim. Ama çok şükür ağır bunalımlarım olmadı.

Hem iş hem Amine? Nasıl yaptın?

Bakıcısı vardı. Amine doğmadan önce anlaşmıştık. Ben zaten 2 sene süt verdim. Bu sürede 2 veya 3 saat evden uzaklaşabiliyordum. Evimiz iş yerime çok yakın zaten sürekli takipteydim. Sonra süt verme aralıkları uzadı ve ben bakıcı ile büyümesini daha çok istedim. Çünkü anneanne veya babaanne şımartıyorlar. Onlarında canı kanı. Bakıcı ile en azından bir disiplini oluyor, yabancı ile büyümesi özellikle çalışan anneler için daha uygun diye düşünüyorum. Benim iş olanaklarım daha rahat olduğu için sık sık yanındayım zaten. Ama uzun süreli çalışanlar haklı olarak aileden birini istiyorlar çocuklarının yanında onlarıda anlıyorum aslında. Ama ben avantajımı sonuna kadar değerlendirdim diyelim :)

Artık 3 yaşını doldurdu Amine. Okula gitmiyor mu?

İstemedi. Babası yazdırdı, çocuğumuz erkenden bir şeyler öğrensin, şöyle böyle dedi Yasin. Bir ana okuluna gittik. Başladık, özene bezene hazırlık yaptım Amine için. Ne oldu peki Elif? 10 gün ben götürüp getirdim. 1 gün dedim ki 'Yasin bugün sen götür ben sıkıldım artık orada beklemekten..' Yarım gün kaldılar ve çıktılar inanabiliyor musun? Babası ile konuşup karar vermişler. Babası demiş ki; 'Tamam gitme!'.. 10 günlük emeğim yarım günde gitti Elif. Beni bir de eleştiriyor Yasin 'Bırakıp gelemedin çocuğu koca gün orada durdun bilmem ne!'.

Yazarım Gönül bak bunları :)

Yaz ya yaz valla Yasin 10 günlük emeğimi yarım günde bitirdi :)

Peki Amine nasıl bir çocuk seni zorladığı zamanlar oluyor mu?

Çok ağlamaları oluyor, krizlere girdiği zamanlar oluyor her çocuk gibi.. En çok yurt dışında zorlanıyorum. Biliyosun bırakıp gidemiyorum. Amine de bizimle gittiğimiz her yere geliyor. En zorlandığım anlar uçaklar :) Uyursa muhteşem ama uyumazsa yandık. Çok kısa süreli yürüyor ve yoruldum diye kucak istiyor. Zorlandığım kısım en çok yurt dışı..

Bu insanlar neden Amine'yi görmüyor Gönül? Nazar deme şimdi bana :)

Yok yok değil zaten. O çocuğun benden ayrı bir hayatı var dışarıda bakıcısı ile geziyorlar mesela neredeyse 1 milyona yakın takipçim var artık. Çocuk parkta oyun oynamaya çıktı diyelim onunla fotoğraf çektirsinler istemiyorum, Gönül'ün kızı diye özel ilgi görsün istemiyorum. Şımartılsın istemiyorum. Diğer çocuklar nasıl büyüyorsa o şekilde büyüsün istiyorum. Rahatsız edilsin istemiyorum. Zaten benim bir mesleğim var ve sosyal medyada mesleğim ile ön plandayım. Amine'yi paylaşarak bunun önüne geçirmenin anlamı yok bence.

Peki evde kötü polis kim?

Kötü polis Yasin gibi gözüküyor ama Amine için ne dese hemen yelkenleri suya indiriyor. Bu sefer 'Hayır!' diyen hep benim. Uykusu geldiğinde 'Hadi!' diyen hep benim. Yasin hemen 'Ay oyun oynuyor çocuk bırak oynasın!' diyor mesela. Ben erken yatıyorum Elif. Git uyu diyorlar bana bende gidip yatıyorum valla o uyutuyor :)

Anneanne, babaanne senin disiplin sınırlarını aştıkları zaman ne yapıyorsun?

Şaka ile karışık 'Hep sizin yüzünüzden böyle oldu!' diyorum :) Onlar da diyor ki; 'Ne olmuş ki?' :) Ekstra bir şey görsem belki derim ama çok abartmıyorlar o yüzden bir şey demiyorum zaten bende uyumlu bir insanım. Geçinip gidiyoruz :)

Hadi en klasik soru geliyor. Kardeş ne zaman?

'Allah bilir!' diyebiliyorum bu soruya ya :) Aslında istiyorum ama çok zor geliyor Elif. Aklımda bir kaç proje var onlar bir hayata geçsin inşallah belki sonra :)

İleride Amine'yi bir yerlerde hayal ediyor musun?

Hiç düşünmedim ama iyi ve ahlaklı bir çocuk olması için eğitim alacağı okullara dikkat etmeyi planlıyorum. Bir kaç koleje ön yargım var mesela oralara vermem diye düşünüyorum. Büyüdüğü ortamlara dikkat ediyorum. Elimden geleni yaparım inşallah o da bizi mahçup etmez.

Çok eğlenceli ve (kestiğim kısımlar ile beraber :) ) bol kahkahalı bir sohbetti. Çok teşekkürler Gönül. Son olarak seni takip eden annelere tavsiyelerin var mı?

Bende çok teşekkür ederim Elif gerçekten eğlendim :) Annelere demek istediğim; Sabır, sabır, sabır :) Sabrın sonu selamet :) Annelikte sabır çok önemli en kötü anlarda bile 'sabır' diyorum... O anlar dahi geçip gidiyor.. Rabbim herkesin evladına sağlık ve huzur versin.