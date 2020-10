Çocuk doğdu evliliğe bir haller oldu!

Hamilelikte harika hayaller.. Minik bebeğimiz kalp biz falan. O işler pek öyle olmuyor. O minik bebek bir uyumamaya başlıyor. Sen iki gece kalktın, ben bir gece kalktım! Sen 3 saniye daha az baktın. Ben sabahtan beri uğraşıyorum! Bari altını değiştir. Mamasını verebilirsin bence. İki dakika tut geliyorum. Elif neredesin bir saat oldu? Tabi çocuğu tutmak zor geldi sana zaman o yüzden uzun gelmiştir!...

Bir çekişme hali başlıyor. Sabahtan akşama kadar bebek ile olan anne sabrının son demlerinde volta attığı için eşinin işten gelmesiyle yüz panter gücünde adama saldırıyor. Çünkü yapması gereken çok fazla işi ve dinlendirmesi gereken bir vücudu var. İşten yorgun ve dinlenme hayali ile gelen baba doğal olarak bu durumun büyütüldüğünü düşünüp atağa kalkıyor. Gel gelelim bir kadının çenesi karşısında her zaman geri adım atan adam oluyor. Yani en azından bizde durum böyle. Çünkü gerçekten konuşmaya başladığım zaman içimden 'Sus Elif yeter Allah aşkına!' desem bile susamıyorum. Neyse günler birbirini kovalıyor. Ali Mirza inanılmaz zor bir bebek. Uyku nedir bilmiyorum, hiç bir şekilde susturamıyorum. Ne yapsam diye düşünüp duruyorum. Neredeyse çözümün boşanmak olduğunu düşünüyorum. Sanki beni Türkiye sınırlarında başka bir adam çekebilecekmiş gibi. O ne özgüven o!

Psikolojim alt üst olmuş. Bilenler vardır eşim psikolog evet ama benim eşim sonuçta psikoloğum değil. Terzi her zaman olduğu gibi yine kendi söküğünü dikemiyor. Para verip danışanı olsam çok memnun kalırım orası kesin mesleğinde iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ama bedava olan şeyler fazla çekici gelmiyor insan oğluna. Gel zaman git zaman çevremde bulunan insanların desteği ile zor günleri bir nebze atlatıyorum. O arada çocuk biraz büyüyor ve sular durulmaya başlıyor.

Kimse inkar edemez çocuk işi planlı bile olsa evliliği güzelce bir test ediyor. Burada babaya düşen görev kesinlikle akşam eve girdiği an çocukla yatana kadar ilgilenmek. Ben bu durumun başka bir çözümü olduğunu düşünmüyorum malesef. Evet gün içinde yoruluyor olabilir. İş yükü fazla olabilir. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama karşınızda tüm gün çocuğu ile vakit geçirmiş. Ev ortamı almış başını gitmiş bir kadın var. Bir izin verin o kadın önce işlerini bitirsin. Sonra çay/kahve artık ne varsa alıp bir köşede sessizce istediğini yapsın. Sen beş dakika oynadın ben on saat baktım karmaşasından kurtulun artık beyler. En nihayeti biz bu çocukları tek başımıza yapmadık. Zaten herkesin bildiği gibi bu pek mümkün değil. Ali Mirza 7 aylık falandı biz bu çekişmeden kurtulduğumuz zaman ve her şey ancak o şekilde yoluna girdi. Bu durumda ilişkide elini taşın altına koyması gereken kişi kendini biliyor. En güzel yanı çocuk büyüdükçe gün içinde hep sizinle beraber olduğu için akşam kapıdan giren babaya yapışıyor ve artık bu durumu konuşmanıza bile gerek kalmıyor.. Çocuk bile hangi saatte, kimin onunla vakit geçirmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bu konuda sabırlı olmak yerine haklı mücadelenizi verin ve kazanın :)

Hastalıkta, sağlıkta, çocuklu, çocuksuz güzel ve huzurlu evlilikler diliyorum herkese.. Tüm annelere mutlu, bol dinlenmeli bir hafta sonu olsun.