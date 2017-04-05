Elif nasılsın? Hamileyim!

Tam olarak başlıkta belirttiğim gibiydi. Evet hamileydim! Evet planlıydı! Ama olsun belirtmem lazımdı. 2 yıl boyunca 'Çocuk ne zaman?' sorularına cevap olarak ağzını açana hamile olduğumu söylemeliydim. Hani öyle ki sormasalar bile söylemeliydim. 2014 yılı güzel bir bahar günü. Test sonucunu aldım pozitif. Aile, eş, dost derken cümle aleme hızlıca duyurdum. Dünya üzerinde bulunan ilk hamile değildim belki ama olsun. İnsan nedendir bilinmez öyle bir ruh hali içine giriyor.

Sonra başladı klasik araştırmalar ve konuşmalar. Bebek arabası, kanguru, puset, doktor, hastane, doğum, süt, uyku... Bu liste uzar gider.. Bebek arabası hafif olmalı aynı zamanda güvenli ve içinde rahatça uyuyabilmeli. Neden? 'Canım biz çok gezen bir çiftiz yani gece 03.00 sularında eve giriyoruz. Bağdat Caddesi senin Caddebostan Sahil benim. Çocuk bize ayak uydurmalı yani. Ben öyle vik vik yetiştiremem hiç.' Kanguruda almalıyım geziyoruz biz çılgınlar gibi anlıyor musun? Sonuçta bu bebek bir yetişkin gibi davranmak zorunda ve nasılsa ağlama hakkı yok. Zaten yeni doğduklarında hep uyuyolarmış... Anne yanı beşiği almayı düşünüyorum ama kesinlikle sallanmamalı. Ay bana sallanma özelliği olanları göstermeyin! Biberon almam ya anne sütü en önemlisi. Yani sütüm zaten fışkırır benim mememe öyle güveniyorum! Başta annem kalabilir bizimle bebeğin kırkı çıkana kadar kalsa yeter. Sonra zaten gelen giden biter normal hayatımıza döneriz. Zaten kesinlikle normal doğum istiyorum. Toparlanmam kolay olur. Annem için 40 gün bile fazla. İsim olayı çok karışık. Tabi ki ortak karar veririz ama yani ben Ali Mirza istiyorum. Hastane odasını süslerim ama fazla abartmam yani bir kaç hediyelik, biraz süs yeterli.

Daha neler neler... Bunlar oldu mu? Tabiki hayır! Ben 26 aylık süreçte neler yaşadım? Tecrübelerim, mutluluklarım, hüzünlerim, göz yaşlarım... Bu köşede hep birlikte bunları okuyacağız. Tek bir şeyden emindim ve gururla söyleyebilirim galiba başardım! Mutlu bir çocuk yetiştirmek istiyordum. Az ağlayan, azla yetinebilen... Çok şükür.

Hoş geldin diyen herkese yürekten bir; Hoş buldum...

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