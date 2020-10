Gel bakalım anneler günü..

O günü, bu günü, şu günü derken anneler günü geldi çattı. Herkes 'Annelik tek bir gün kutlanmaz!' gibi cümleler kursa bile içimizde bir kıpırtı var. Şimdi birbirimizi kandırmayalım.

2 sene önce ilk anneler günümde bilmem ne marka güzel bir telefon hediye edilmiş bir anneyim. Gelin görün ki bildiğiniz üzere çocuğum bunu alabilecek maddiyata falan sahip değil. Baba kişisi vıdı vıdı operatöründen milyon ay taahhütle almış. Yani tamam sağolsunlar baba/oğul düşünmüşler diyelim ki Ali Mirza'nın o zamanlar bir düşünme yetisi henüz yoktu. Bu durumda baba bireysel olarak düşünmüş, almış, mutlu etmiş falan. Ama güzel insan o taahhüt nedir Allah aşkına? Bir sonraki sene yine anneler günü var bunu düşünmedin mi? Neyse zaman her konuda hunharca ilerlerken bilirsiniz bu gibi aylık ödemelerde geçmek bilmez. 2 senelik bir ödeme planı var. Evet çocuğum 2 yaşına geldi şu an ama öde, öde, öde yok o bitmek bilmedi... Neyse şu an sanırım bitti tam emin değilim. Zaten konu tam olarak bu değil..

Hediyeleşmeyi çok seven biri olarak gerçekten bende bu günleri muazzam saçma buluyorum. İhtiyaç dahilinde her hangi bir şey varsa o güne denk getirip verilebilir. Bu güzel bir seçenek. Ama yoksa eğer zorlamayın. Kendinizi, eşinizi, dostunuzu vallahi gerek yok. Ama bu günlerde ailece yapılabilecek her türlü etkinliğin arkasındayım. Yemek, gezmek, gülmek, eğlenmek gibi.. O noktada da zaten yine 'Ay gittiğimiz yerin çocuk oyun alanı olsun, şu olsun, bu olsun. Oradan çıkınca parka gideriz. Uyku ve yemek saatine dikkat edelim huysuzluk yapmasın!' derken bir bakmışsınız anneler günü olmuş size çocuğu eğlendirme günü. Bu süreç sanırım fazlaca büyüyene kadar böyle devam eder. Bu açıdan bakınca gerçekten bize her geçen gün anneler günü...

Bir büyüğüm derdi ki; 'Aman kızım! Canları içinde olsun, yüzleri gülsün. Öyle her dakika aramalarına/sormalarına gerek yok. İyi olduklarını bilelim yeter. Mutlularsa mutluyuz işte.'. Bu kadar basit aslında. Annelik tam olarak bu. Yaşı kaç olursa olsun evladının iyi ve mutlu olduğunu bildiğin an senden huzurlusu yok. Gelen hediyeler, harcanan paralar, taahhütlerin altına atılan imzalara gerek yok. Çocuklarımızla geçirdiğimiz her günümüz kutlu olsun...

Sevgiler...

https://www.instagram.com/elifyetgil/