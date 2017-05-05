Canım ülkemin çok çocuk seven güzel insanları.. 'O' diye hitap ettiğin kişi benim çocuğum önce bu konuda bir anlaşalım. Sana göre 3. tekil şahıs. Bana göre evlat, birey, insan ve her şeyden önce bir çocuk...

İstediği olmadığı zaman ağlayan, kalabalıkta huzursuz olabilen, herkes mıncıkladığı zaman sıkılması normal olan, belki gece uyumamış, belki diş çıkartıyor olabilen. Belki tamamen sebepsiz canı sıkılan.. Bildiğin bir çocuk işte. Özellikle huzursuz olduğunu gördüğün zaman lütfen artık kafanı başka yöne çevirmeyi öğren. Koca parmağını sallaya sallaya 'Hmmm bak kızarım sana!', 'Şşşş üzme anneni!', 'Ağlama ay ne çirkin olduuuuuun!' gibi susturabileceğini düşündüğün birbirinden değişik cümlelerin çocuğu daha fazla çıldırtma potansiyeline sahip. İyi niyetinle yaptığın bu değişik hal ve hareketlerinin bana geri dönüşü daha şiddetli ve çözülmesi gereken problem olarak dönüyor. Ben bu sefer senden korkmuş ve olayı anlamlandırmaya çalışan çocuğa 'Şaka yaptı teyze/amca sana..', 'Öyle demek istemedi.' gibi açıklamalar yapmak zorunda kalıyorum. Aslında ne mutlu bize çok bilinçli bir ebeveyn toplumu olduk. Yeni nesil çocuklar artık bu tarz şeylerden anlamıyor, aksine korkuyorlar. Karşılaşmadıkları durumlar olduğu için bu tepkileri normal. Ama biz anne ve babalar bu durumda iki kat daha fazla yoruluyoruz.

Toplum olarak yardım sever yönümüz her zaman ağır basıyor belki ama taktikler yanlış. Zaten karşında o anda gerilmiş bir anne var. Sen onun çocuğuna tehditler savurup kaş yapayım derken göz çıkarttığın zaman o kadın çıldırmakta haklı. Bırakın insanlar çocuklarını istediği gibi yetiştirsin. Çocuğu ağladığı zaman bir ebeveyn ses çıkartmıyorsa, sizden bir yardım talebinde bulunmuyorsa sessiz kalın. Kucağında zır zır ağlayan biri varken birde o kadına 'Ne istiyor o?', 'Neden böyle yapıyor?' gibi sorular sormayın. Bilsem veya başarabilsem sustururum inanın.

Sürekli tanımadığınız insanlar tarafından kendinize soru sorulduğunu düşünebiliyor musunuz? 'Neden o çantayı taktın?', 'Neden soğuk su içiyorsun?', 'Neden öyle baktın?'... Hayat bu şekilde düşündüğünüz zaman çekilmez gibi duruyor değil mi? Heh işte bu eziyeti artık biz anne ve babalara yapmayın. Bırakın insanların size göre 3. tekil şahısları ağlasın, gülsün, kapris yapsın. Duymamazlıktan ve görmemezlikten gelin inanın bu hepimizi çok daha mutlu edecek.

Sevgi ve saygıyla...

http://instagram.com/elifyetgil