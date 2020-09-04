Elizan İsminin Anlamı Nedir? Elizan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kökeni Arapça ya dayanan Elizan ismi Türkiye'de yeni yeni bilinmeye başlandı. Aslında Türkçede uzun bir dönemdir yerleşik olarak bulunmasına rağmen, çok fazla bilinen bir isim değildir. Ancak İslamiyet üzerinden merak edilen anlamı ile beraber pek çok ebeveyn tarafından internetten araştırılıyor.



Elizan Ne Demek?



Son zamanlarda oldukça fazla ilgi gören Elizan ismi kız çocukları için kullanılan özel bir addır. Pek çok ebeveyn bu isminin anlamını öğrenmek için araştırma gerçekleştiriyor. Arapça üzerinden Türkçeye geçmiş olan bu güzel isim Türkçede, ‘Uzaktan duyulan ezan sesi’ olarak bilinmektedir.



Bulunduğunuz herhangi bir yerden ezan sesini duyduğunuz zaman buna Elizan denmektedir. Bu da uzaktan duyulan ezan sesi şeklinde ifade edilir. Böylesi güzel anlamı nedeniyle Türkçede yakın zamanda popüler hale gelmiş kız isimleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu ile de farklı bir yanı olan güzel isimler içerisinde bulunuyor.



Elizan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Elizan ismi Kur'an'da geçmemektedir. Özellikle anlamı itibari ile pek çok kişi bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini internet üzerinden araştırıyor. Uzaktan duyulan ezan sesi anlamı ile Türkçede çok sevilen bir isim haline gelmeye başladı. Birçok anne ve baba minik yavruları için isim ararken, Elizan seçeneğini listeye çoktan almış durumda.



Bu ismi tek başına kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda başka isimler üzerinden de bir araya getirebilirsiniz. Ancak tek başına kullanılması ismin telaffuzundan ötürü daha güzel bir etki yaratmaktadır.