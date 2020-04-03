Ellerinizde oluşan koyu lekelerden kurtulmanız için 4 öneri

Güneşe maruz kalma aşırı melanin üretimine yol açabilir, bu da yüzünüzde, ellerinizde ve boynunuzda kahverengi lekelerin oluşmasına neden olur.



Cildinizde melanin üreten melanosit adı verilen bir madde vardır. Melanosit aşırı uyarılırsa çok fazla melanin üretebilir. Güneş, karanlık noktaların bir numaralı nedenidir. Karanlık noktalardan kaçınmanın en kolay yolu, SPF kullanmak ve güneşe maruz kalmayı sınırlamak konusunda gayretli olmaktır.



Cilt bakım rutininize ekleyeceğiniz birkaç basit adımla, koyu lekelerin zamanla solmasına yardımcı olabilirsiniz.

Adım 1: Ellerinizi Yıkayın

Kir ve bakterileri temizlemek için gün boyunca ellerinizi yıkayın. Kuru bir cildiniz varsa, nemi cildinizde tutmak ve daha da kurumamasını sağlamak için nemlendirici ile formüle edilmiş sabun ürünlerden kullanabilirsiniz.

Adım 2: El peelingi

Ellerinizin yüzeyindeki ölü cilt hücrelerini yok etmek için hafif bir fırça yardımı ile kahverengi şekerle karıştırılmış badem yağı peelingini ellerinize uygulayın. Bu yöntem, yeni cilt ortaya çıktıkça koyu lekelerin görünümünü hafifletmeye yardımcı olacaktır. Bu süre zarfında cildinizi tahriş etmediğinizden veya zarar vermediğinizden emin olun.



Adım 3: Nemlendirin

Cildinizi aydınlatmak, pürüzsüzleştirmek ve nemlendirmek için yeşil çay, rezervatrol, E vitamini veya retinol içeren formüllere sahip el kremleri ve losyonları tercih edin.



Adım 4: SPF

Bu muhtemelen tüm rutinin en önemli adımıdır. Güneşe maruz kalmanın ciltte yaşlanmanın bir numaralı nedeni olduğunu ve bulutlu bir gün gibi görünse bile hala UVA ve UVB ışınlarına maruz kalabileceğinizi biliyor muydunuz? Açık tenli iseniz, en az SPF 30 içeren kremleri ellerinize uygulayın. Ellerinize uygulayacağınız SPF'li kremler ile koyu noktaların oluşmasını ve güneş hasarını önlemeye yardımcı olacaksınız.

