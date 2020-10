Elma Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Elma yılın her mevsiminde rahatlıkla yetiştirilebilen bir meyve türüdür. Ancak bu meyvenin tam zamanı ekim ayının başlangıcı ile mart ayının sonuna denk gelmektedir.



Elmanın Besin Değeri Nedir?



İyi bir lif kaynağı olan elma; karbonhidrat, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Buna göre elmanın 100 gramında, 11.4 gram karbonhidrat ve 2 gram lif bulunur. Bu meyve yağ ve protein açısından pek zengin değildir. 100 gram miktardaki elmada bulunan yağ ve protein değeri 1 gramdan daha azdır.



Besin değeri ele alındığında oldukça faydalı sayılan elma, kalori bakımından nispeten daha düşük değerlere sahiptir. Buradan yola çıkıldığında küçük boydaki bir elmanın kalorisi yaklaşık 47 kcal değerindedir. Küçük boydaki bir elmanın ağırlığı ise yaklaşık 80- 90 gram arasındadır.



Elma içerisinde Hangi Vitaminler Bulunur?



Elma, vitamin bakımından yüksek değerlere sahip bir meyvedir. Buna göre elmada bulunan A ve C grubu vitaminler yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacının %20’sini karşılamaktadır. Ancak bir kıyaslama yapıldığında bu oranın neredeyse tamamı C vitamininden gelmektedir. Bu meyve iyi bir vitamin kaynağı olmanın yanı sıra iyi bir mineral deposudur. Buna göre elma içerisinde bulunan diğer bileşenler; potasyum, kalsiyum ve demir olarak listelenebilir.



Elma, lif ve vitamin açısından zengin; kalori bakımındansa düşük değerlere sahip bir besindir. Bu sebeple de kilo kontrolü ve diyet yapmak isteyenler tarafından sıkça tüketilmektedir. Elma, kilo kontrolüne yardımcı olmak dışında da bazı faydalara sahiptir.



Elmanın Yararları Nelerdir?



Elma, vücudun tüm sistemleri için destekleyici bir niteliktedir. Buna göre; bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser hastalıklarına karşı koruyucu bir yapıdadır, cildi besler ve yaşlılık belirtileri üzerinde de geciktirici bir rol üstlenir. Tüm bu faydaların yanında elmanın yüksek bir şeker deposu olduğu da bilinmelidir. Özellikle diyabet hastalarının bu meyveyi kontrollü bir şekilde tüketmesi gerekir.