Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Elma Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
03.10.2020 - 22:50 |

Elma Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Elma, neredeyse tüm dünyada yetiştirilebilen ve fazla miktarda tüketilen bir meyve çeşididir. Bir ağaç meyvesi olarak elma vücut açısından da son derece faydalı bir besindir. Peki, elmanın besin değeri ve kalori miktarı nedir? Bu meyvenin içerisinde hangi vitaminler yer alır? Sizler için elma hakkında tüm merak edilenleri derledik.

Elma Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
ABONE OL

Elma yılın her mevsiminde rahatlıkla yetiştirilebilen bir meyve türüdür. Ancak bu meyvenin tam zamanı ekim ayının başlangıcı ile mart ayının sonuna denk gelmektedir.

Elmanın Besin Değeri Nedir?

İyi bir lif kaynağı olan elma; karbonhidrat, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Buna göre elmanın 100 gramında, 11.4 gram karbonhidrat ve 2 gram lif bulunur. Bu meyve yağ ve protein açısından pek zengin değildir. 100 gram miktardaki elmada bulunan yağ ve protein değeri 1 gramdan daha azdır.

Besin değeri ele alındığında oldukça faydalı sayılan elma, kalori bakımından nispeten daha düşük değerlere sahiptir. Buradan yola çıkıldığında küçük boydaki bir elmanın kalorisi yaklaşık 47 kcal değerindedir. Küçük boydaki bir elmanın ağırlığı ise yaklaşık 80- 90 gram arasındadır.

Elma içerisinde Hangi Vitaminler Bulunur?

Elma, vitamin bakımından yüksek değerlere sahip bir meyvedir. Buna göre elmada bulunan A ve C grubu vitaminler yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacının %20’sini karşılamaktadır. Ancak bir kıyaslama yapıldığında bu oranın neredeyse tamamı C vitamininden gelmektedir. Bu meyve iyi bir vitamin kaynağı olmanın yanı sıra iyi bir mineral deposudur. Buna göre elma içerisinde bulunan diğer bileşenler; potasyum, kalsiyum ve demir olarak listelenebilir.

Elma, lif ve vitamin açısından zengin; kalori bakımındansa düşük değerlere sahip bir besindir. Bu sebeple de kilo kontrolü ve diyet yapmak isteyenler tarafından sıkça tüketilmektedir. Elma, kilo kontrolüne yardımcı olmak dışında da bazı faydalara sahiptir.

Elmanın Yararları Nelerdir?

Elma, vücudun tüm sistemleri için destekleyici bir niteliktedir. Buna göre; bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser hastalıklarına karşı koruyucu bir yapıdadır, cildi besler ve yaşlılık belirtileri üzerinde de geciktirici bir rol üstlenir. Tüm bu faydaların yanında elmanın yüksek bir şeker deposu olduğu da bilinmelidir. Özellikle diyabet hastalarının bu meyveyi kontrollü bir şekilde tüketmesi gerekir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha şanslı olabilirsiniz. Ancak aceleci olmayın. Kişisel işlerinizi ilerletmek açısından uygun koşullar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Yalnız kalmak ve kendi içinize dönmek için de fırsatlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ve sohbetler açısından destekleniyorsunuz. Aynı zamanda gelecek yönünde plan yapmak da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aynı anda birden fazla işle uğraşmanız gerekebilir. Parasal konularla ilgili daha dikkatli düşünmek ve sorumluluk almak söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Genel olarak akıcı ve destekleyici koşullar içindesiniz. Yeni insanlar, yolculuklar ve yabancılar hayatınıza güzel şeyler getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizi olumlu tutmalı ve gereksiz endişelere yenik düşmemeye bakmalısınız. Parasal konular üzerinde durmak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ya da sevgilinizle daha dengeli bir ilişki kurmaya bakmalısınız. Daha iyi bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmakla birlikte, pek çok işle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda yeteneklerinizi geliştirebilecek fırsatlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi içinizde daha uyumlu olabilir ve içinizdeki sesi daha iyi duyabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da keyifli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev ve ailevi konular sizi daha bağlayıcı olabilirsiniz. Aynı zamanda evle ilgilenmeniz sorumluluklar da artıyor olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ziyaretler ve zihinsel uğraşlar açısından oldukça verimli geçebilir. Duygularınızı daha kolay ifade edebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız hızlı fırsatlar bulabilirsiniz. Bugün kazançlı işler yapmak için uygun görünüyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Murat ATİLA
Murat ATİLAKaliteli Zaman Önerileri
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluEkim ayında dikkat çeken temalar
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTemporomandibular eklem
Cevher Soydan
Cevher SoydanKoç dolunayından en çok etkilenecek burçlar
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkek görüşmeden neden kaçar?
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü?
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilKadınların estetik yanılgıları
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray2 Ekim dolunayı: ARINIYORUZ
Pınar Karahan
Pınar KarahanÇevirmen aranıyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Ekim Koç dolunayı: Burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Patates Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Patates Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Domates Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Domates Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yeşil Mercimek Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yeşil Mercimek Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Ceviz Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Ceviz Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Sıradaki Haber