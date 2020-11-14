Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Saça, Cilde Ve Sivilceye İyi Gelir Mi?

Elma sirkesi, özelliklere salatalara tat vermek amacıyla kullanılan bir malzemedir. Bitkisel kaynaklı bir ürün olduğundan sağlık açısından oldukça yararlı kabul edilir. Hatta günümüz tıbbının temelini atan Hipokrat’ın yaraları dezenfekte etmek için elma sirkesinden yararlandığı bilinmektedir.



Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir?



- İçeriğinde bol miktarda mineral ve farklı gruplara ait vitaminler vardır.

- Kan şekerini dengeleyici bir yapısı olduğundan diyabet hastalarının şikayetlerine yardımcı olur.

- Kandaki kötü kolesterolü düşürür, böylece kalp ve damar sağlığını koruyucu olarak rol üstlenir.

- Kanıtlanmamış bazı araştırmalara göre çoğu kanser çeşidine karşı iyileştirici bir etki göstermektedir.

- Migren atağı sebebiyle hissedilen semptomları azaltmaya yardımcı olur.

- Vücudun pH düzeyini optimum seviyeye getirir, böylece vücutta biriken zararlı atıkların uzaklaştırılmasını sağlar.

- Dişlere sürülürse kısa sürede bu bölgelerin beyazlamasını ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlar.

- Güneş yanıklarının verdiği acıya karşı rahatlatıcı bir etki sunar.

- Mide asitlerinden dolayı ortaya çıkan ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur.

- Ayak kokusunu yok etmek için kullanılabilir.

- Elma sirkesi ile el ve ayaklara yapılan ufak hareketler ve masaj, günün yorgunluğu atlatmaya yardımcı olur.

- Vurma ve çarpma kaynaklı vücutta oluşan morluklara sürüldüğünde iyileşme sürecini kısalttığı görülür.

- İçerdiği bileşenler sayesinde bağışıklık sistemine destek olur ve kış aylarında soğuk algınlığına yakalanma ihtimalini azaltır.

- Böcek ısırığı sonucu ortaya çıkan kabarıklık, kızarıklık ve yoğun kaşıntıya karşı iyi gelir.

- Önlenemeyen hıçkırık anlarında 1 çay kaşığı içirdiğinde, bu problemi anında kesmeye yarar.

- Karın şişkinliğini önler ve hazımsızlık problemine iyi gelir.



Elma Sirkesi Ne Şekilde Tüketilirse Faydalı Olur?



Elma sirkesi, kullanım amacı doğrultusunda farklı şekillerde kullanılabilir. Bu bağlamda; salatalara eklenmesi, su ile seyreltilerek içilmesi, dişlere sürülmesi ve saç için suya eklenmesi mümkündür. Elma sirkesinden yoğun olarak faydalanmak isteyenlerin günde 2 kez, suyla birlikte içilmesi tavsiye edilmektedir.



Elma Sirkesi Saç ve Cilt Üzerinde Ne Tür Etkilere Sahiptir?



Elma sirkesi, saç ve diğer cilt problemleri üzerinde iyileştirici bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda saçlar, banyodan sonra sirkeli suyla durulandığında parlaklık ve canlılık kazanmaktadır. Düzenli olarak saç suyuna sirke ilave edilmesi kısa sürede bir sonuç alınmasına yardımcı olmaktadır. Elma sirkesinin saç üzerindeki tek faydası mat görünümü engellemek değildir. Bu bağlamda sirke kullanımı, kepek problemine karşı da iyi bir çözüm önerisidir.



Saçtaki kepeği gidermek için boş ve temiz bir spreye sirkeli su konulması ve uzaktan saça sıkılması gerekmektedir. Bu şekilde yarım saat bekledikten sonra saçı yıkamak, oluşan kepeği kısa bir sürede yok etmektedir.



Elma sirkesi, bitkisel içerikli doğal bir tonik olarak kullanılabilir. Yine su ile seyreltilerek cilde uygulandığında sivilce ve akne gibi problemleri gidermektedir. Böyle bir problem olmadığı zaman da cildi temizlemek için kullanılabilir.



Elma Sirkesi İçerek Zayıflamak Mümkün mü?



Yapılan birtakım araştırmalarda elma sirkesinin zayıflamaya yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Buna göre, sirke içerisinde yer alan asetik asit özellikle bel ve karında depolanan yağların yakımına yardımcı olmaktadır. Üstelik tokluk hissi sağladığı için de diyet listelerine mutlaka eklenmektedir.