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02.10.2020 - 21:48 |

Elma Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Her mutfakta bulunmakta olan elma suyu günümüzde çok sık kullanılmaktadır. Sizler için elma suyu faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik. Hemen hemen bütün elma çeşitlerinin insan sağlığı için çok yararlı olması ve hepsinin ayrı ayrı lezzetli olması elma suyunu çok değerli hale getirmektedir.

Elma Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?
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Hemen hemen bütün elma çeşitlerinin insan sağlığı için çok yararlı olması ve hepsinin ayrı ayrı lezzetli olması elma suyunu çok değerli hale getirmektedir.

Elma Suyunun Faydaları Nelerdir?

Kalp sağlığı;

Elma suyu günümüzde kalp sağlığımıza olumlu etkiler göstermektedir. Sağlıklı ve de kalp dostu besinler ile beslenmek kalp sağlığını her daim korumaktadır. Bu nedenle elma suyu kaliteli bir antioksidan kaynağı olmaktadır. Antioksidanlar, vücutta bulunan hücrelere, dokulara zarar vermekte olan, hasar oluşturan bazı serbest radikalleri yok etmekte de görevlidirler. Antioksidan deposu olduğu için kalp sağlığına iyi gelmektedir.

Astım ve solunum yolları rahatsızlıkları;

Elma flavonoidler açısından çok zengin bir meyvedir. Flavonoidler başta astım olmak üzere solunum yolları sorunlarına da engel olabilmektedir. Flavonoidler akciğerlerin güçlü ve de verimli şekilde çalışmasına yardımcı olup solunum yollarını, solunum organlarını korur. Sağlıklı akciğerler nefes alıp verebilmek için önemlidir. Bu bağlamda düzenli olarak elma suyu tüketen kişiler, tüketmeyenlere göre güçlü bir akciğer fonksiyonlarına sahip olmaktadır.

Karaciğeri temizler;

Günümüzde karaciğer yağlanmasına maruz kalmasından dolayı birçok kişi hastalıklara da yakalanmaktadır. Karaciğeri temizleyici bir etkisi olan besinlerin sık sık tüketilmesi önerilmektedir. Elma suyu karaciğerdeki atık ve de toksinlerin temizlemesine, vücuttan kolay bir şekilde atılmasına yardımcı olan meyve haline gelmektedir. Bu özelliği ile düzenli bir şekilde elma suyu tüketimi vücudun pH dengesini düzenler, bütün vücut sağlığını destekler. Bu nedenle elma suyu tüketimi sık sık yapılmalıdır.

Kötü kolesterol;

Vücutta kötü kolesterolün daha yüksek, iyi kolesterolün daha düşük olması bütün vücut sağlığını çok olumsuz etkilemektedir. Bu sebep ile de hemen hemen herkes beslenme alışkanlıklarını düzenlemelidir. Bu düzenleme şu şekilde olmalıdır. İyi kolesterolü yükselten ve kötü kolesterolü düşüren bir şekilde düzenleme yapılmalıdır. Böylece elma suyu kötü kolesterolün düşürülmesine her daim yardımcı olduğu için hemen hemen her gün yaklaşık olarak bir bardak elma suyunun tüketilmesi önerilir. Yani kolesterolü güzel bir şekilde dengede tutarak hastalıklardan iyice korunmak mümkün olabilir.

Kemik sağlığı;

Elma suyu içeriğindeki bileşenler sayesinde her zaman için tüketilmesi gereken bir sağlıklı içecektir. C vitamini, demir ve de boron gibi bazı maddeleri bol miktarda içermesi dolayısı ile de düzenli tüketimde kemik yapılarının güçlü ve de sağlıklı kalmasına destek olmaktadır. Bu nedenle elma suyu tüketimi düzenli bir şekilde ve de sık olarak yapılmalıdır.

Elma Suyunun Besin Değerleri

Yaklaşık olarak 1 su bardağı elma suyunda; 90 kalori, 4 miligram sodyum, 0.1 gram toplam yağ, 11 gram karbonhidrat, 101 miligram potasyum, 10 gram şeker, 0.2 gram diyet lifi, 0.1 gram protein, 0.9 miligram C vitamin, 5 miligram magnezyum içermektedir.

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