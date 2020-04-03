Emily Ratajkowski'nin parlayan cildi için kullandığı ürünler

Evde kaldığımız süre boyunca sosyal medya tanrıları her seferinde bir güzellik dileğini gerçekleştiriyor. Bu kez parıltı kraliçesi Emily Ratajkowski, kısa bir süre önce Instagram'dan en sevdiği cilt bakım ürünlerini paylaştı.



Takipçileriyle beraber gerçekleştirdiği hızlı bir 'Soru-Cevap' seansında; bir güzellik tutkunu, güzel modelin cilt bakımı rutini hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi. “Cildim şu an inanılmaz değil. Hep evde olmak ona iyi gelmedi ama cilt bakımım için çok ürün seçiyorum çünkü evdeyim.''



Temizleyici



Emrata, cilt bakımına; zengin içeriklere sahip bir deri temizlik ve bakım balsamı ile başlıyor. Bu ürün; ona, parlak cildi ortaya çıkarmak için makyajı ve kirleri saniyeler içinde temizleme konusunda yardımcı oluyor.



Nemlendirici



Emrata'nın nemlendirici seçimi hem retinol hem de kollajen içeriyor. Bu özel içerikli nemlendirici, yaşlanma belirtileri ile mücadeleye yardımcı oluyor.



Serum



Emrata'nın favori adımlarından biri de cilt serumu uygulamaları. Antioksidanlar ve nemlendirici doğal bileşenlerle dolu serumlar, Emrata'nın vazgeçilmezi.

Leke tedavisi



Ünlü model salisilik asit içeren, gözeneklerin tıkanmasını ve lekelerin görünümünü en aza indirmeye yardımcı olan ve anında etki gösterecek jel ürünleri tercih ediyor.