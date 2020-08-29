Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Emzik çocuğun konuşmasını nasıl etkiliyor? Uzmanı açıkladı
29.08.2020 - 16:28 |

Emzik çocuğun konuşmasını nasıl etkiliyor? Uzmanı açıkladı

Normal şartlarda çocuklar 12 aylıkken ilk kelimelerini söylemeye başlıyor, erkek çocuklarda bu süre zaman zaman 3-4 ay daha uzayabiliyor. Peki, emzik kullanımı çocukları nasıl etkiliyor? Emzik kullanımı çocuklarda konuşmayı geciktirebiliyor. Konuşma ve Dil Terapisti Çiğdem Buzul, 2 yaşından sonra emzik kullanımının mutlaka bırakılmasını önerdi

Emzik çocuğun konuşmasını nasıl etkiliyor? Uzmanı açıkladı
ABONE OL

Konuşma ve Dil Terapisti Çiğdem Buzul, çocuklarda konuşma geriliği yaşanmasının birçok sebebi olabileceğini, bunlardan birisinin de emzik kullanımı olduğunu söyledi

"Çocuk sürekli ağzında emzikle dolaştığı için bir şey sorduğunuzda veya ses çıkarması gerektiğinde deneyimi azaldığı için konuşması gecikebiliyor" diyen Buzul, çocuklarda emzik kullanımının 2 yaşından sonra mutlaka bırakılmasını önerdi.

Emziğin konuşmanın yanı sıra kulak enfeksiyonları açısından da risk oluşturduğunu vurgulayan Buzul, şöyle devam etti:

Emzik de biberon da aynı zararı veriyor

"Uzun süreli ve sık emzik kullanımı, kulak enfeksiyonu riskini artırıyor. Tekrarlayan kulak enfeksiyonları da ilerleyen dönemde işitme kaybına kadar gidebiliyor. Sadece emzik de değil, biberon için de aynı şey geçerli. Sonuçta bebekler sütü veya diğer sıvı içecekleri biberondan yatarak içiyorlar. Bu da orta kulaktaki kanallarda sıvı birikimine neden olabiliyor. Dolayısıyla sadece emziğin değil, biberonun da 2 yaşından itibaren kullanılmamasını öneriyoruz."

Emziği nasıl bıraktırabilirim?

Çiğdem Buzul, uzun süreli emzik kullanımının çene ve diş yapısında bozukluklara da neden olabildiğini, diş ve çenede yanlış hizalanma görülebildiğini söyledi. Emzik kullanan çocuklarda beslenme sorunlarına rastlandığını vurgulayan Buzul, "Sık emzik kullanan çocuklarda besinleri reddetme de görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

Emzik çocuğun konuşmasını nasıl etkiliyor Uzmanı açıkladı

Çocuklarını emzikten ayırmak isteyen ebeveynlere bu kararı çocuklarının davranışlarına göre belirlemelerini tavsiye eden Buzul, şunları söyledi:

"Her çocuk ve ailesinin kendine özgü hareket şekli vardır. Birden bire bırakmayı veya azaltarak sonlandırmayı deneyebilirler. Genelde emziği olmayan çocuklar huzursuz olur, bu da annelerde stres yaratır. Bu yüzden ilk zamanlarda uyku süresi ile sınırlandırılabilir. Genelde çocuklar ağladıklarında emzik verilince sakinleşirler. Bu nedenle ağladığında sakinleştirmek için onları eğlenceli aktivitelere yönlendirmeyi öneriyoruz. Örneğin çok sevdiği bir oyuncağı eline verip dikkatini dağıtabilirler."

"Çocuğunuzun konuşması geciktiyse kitap okuyun"

Konuşmada geciken çocukların ailelerine "kitap okumayı" öneren Buzul, bu sayede çocukların daha fazla kelimeye maruz kaldıklarını ve kelime dağarcıklarının geliştiğini kaydetti. Müziğin de başka bir yöntem olduğunu dile getiren Çiğdem Buzul, ebeveynlere çocuklarıyla göz kontağı kurup, şarkı söylemelerini önerdi.

Doğanın da konuşma becerilerini geliştirmede yararı olduğuna değinen Buzul, sözlerini, "Konuşmakta geciken çocukların ailelerine 'Doğayı kullanın' diyoruz. Örneğin bir karttaki çileği göstermek yerine birlikte pazara gidin, çilek satın alın, getirin birlikte yıkayın. Ona dokunsun, koklasın, tadına baksın, deneyimlesin. Böylece dış uyaranlara maruz kalsın" diye tamamladı.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve yolculuklar içinde de olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeteri kadar rahat ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle duygusal alanda ve ailevi konularda daha sabırlı olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Dışadönük uğraşlar içinde uygun koşullar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evle ilgili işler, sorumluluklar artabilir. Ailenize yönelik konulara eğilmek gereği duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu olmaya bakın. Çevresel koşullar, kardeşler ya da ziyaretler sizi daha çok meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda arkadaşlarla, gruplarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazYüzlerde Hollywood Çekiciliği
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginAğrılarınız Çenenizden mi ?
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanMutfağımız Geleneği: Aşure
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKritik bir dolunay
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtSedef hastalığı akciğere etki
Adil Yıldırım
Adil Yıldırımİlk görüşmede altın değerinde 5 kural
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli Aytoğan Çağımızın vebası: ‘Üniversiteyi Kazanamama Korkusu’
Oğuz Kara
Oğuz KaraKadın Hakları - Nazan Moroğlu ile Söyleşi
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalErken yaşam stresi
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginAğrı tedavisinde fizyoterapinin önemi nedir?
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Yeşil bitki'den Covid-19 aşısı ürettiler! İnsanlar üzerinde...

'Yeşil bitki'den Covid-19 aşısı ürettiler! İnsanlar üzerinde...

Corona virüs salgını varken mevsim geçişinden korunmanın yolları

Corona virüs salgını varken mevsim geçişinden korunmanın yolları

Hipertansiyona dikkat! Bu organa zararı büyük

Hipertansiyona dikkat! Bu organa zararı büyük

Bileğinize lastik toka takmamanız için 3 önemli neden

Bileğinize lastik toka takmamanız için 3 önemli neden

Sıradaki Haber