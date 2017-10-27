Adet dönemi gecikmesi

Adet gecikmesi hamileliğin ilk belirtilerinden biridir ancak bazı kadınlar emzirirken adet görmez. Bu yüzden emzirirken hamile kalma belirtisi olarak adet gecikmesi güvenilir bir belirti değildir

Emzirirken hamile kalmak sütü bozar mı?

Emzirirken hamile kalan bir annenin sütünün tadında ve kıvamında değişiklik meydana gelir. Bebeğim emmek istemiyor, birden emmeyi kesti diyorsanız sebebi hamilelik olabilir. Emzirirken hamile kalsanız bile sütün besin değeri değişmez. Sadece gelen süt azalır, kıvamı değişir ve tadı bebek tarafından sevilmeyebilir.

Halsizlik

Halsizlik genel hamilelik belirtileri arasında başlardadır. Ancak emziren kadınlarda da yorgunluk, halsizlik, güçsüzlük zaten görülür. Emzirmek kadını strese soktuğundan hamilelik de söz konusu olursa hormonlarda görülen artış yorgunluk sebebi olabilir.

Göğüslerde hassaslık

Hamilelik belirtileri arasında göğüslerde hassaslık sayılabilir. Ciddi bir hassasiyet hamilelik belirtisi olabilir.