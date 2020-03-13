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13.03.2020 - 10:36 |

En etkili cilt bakım önerileri

Cilt bakım rutini oluştururken; cilt yapınıza uygun ve benzersiz rutininizi yaratma süreci göz korkutucu ve karmaşık olabilir. Cilt tipiniz ve cilt hedeflerinizi göz önünde bulundurarak oluşturduğunuz cilt bakım rutini için asla atlamamanız gereken birkaç adım var...

En etkili cilt bakım önerileri

En iyi cilt bakım ürünlerinin (uygun fiyatlı ve pahalı) takip edilmesi, test edilmesi, doğru uygulanması ve korunması herkes için erişilebilir bir seçenek değil.

Her bireyin cilt tipi, akneye eğimliliği, sahip olduğu sağlık sorunlarına bağlı sedef hastalığı ve egzama gibi diğer cilt problemleri farklı olduğundan; her cilt kendine göre farklı tedavilere ihtiyaç duyar. 

Ancak en iyi cilt bakım rutinine ulaşmak için; en pahalı ürünlere sahip olmanıza gerek yok. Hem cildinizin hem de bütçenizin size teşekkür edeceği olmazsa olmaz cilt bakım rutinleri...

1. Cilt temizliği

Cilt temizliği her cilt bakım rutininin en önemli ve ilk adım uygulaması. Bu neden ile cilt tipinize uygun bir temizleyici yardımı ile sabah ve akşam olmak üzere cildinizi temizlemek oldukça önemli. Böylece, cildiniz üzerinde biriken yağ ve zararlı maddeler; cildinizden temizlenecek ve akne problemi ve fazla yağlanmayı azaltacak.

2. Nemlendirme

Nemlendirme, cilt bakım rutininin bir başka olmazsa olmazı. Nemlendirici seçerken yine cilt tipinize uygun bir ürün kullanmanız oldukça önemli. Fazla yağlı bir cilde sahipseniz; yağlı ürünlerden ya da serumlardan kaçınmalısınız. Bunun yerine ciltteki yağlanmayı dengeleyecek nemlendiricilerden yararlanın.

3. SPF'li ürünler

Mevsimden bağımsız olarak; cilt bakım rutininizin en önemli parçalarından biri; güneş koruması. Güneş koruyucular, nemlendirici ürünlerinizin içinde ya da ayrı bir ürün olarak piyasada bulunabiliyor. SPF bakımından yüksek derecelere sahip ürünler, cildinizi zararlı güneş ışınlarından daha çok koruyacağından, yaşlanma etkilerinin belirginleşmesini de geciktirecek.

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