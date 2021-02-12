Endometrial Polip Nedir? Rahimde Polip Kendiliğinden Geçer Mi, Polip Ameliyatı Nasıl Yapılır?



Endometrial polip, tipik olarak rahim boşluğuna çıkıntı yapan endometriyal bezlerin aşırı büyümesidir. Doğası gereği iyi huyludur.



Endometrial Polip Nedir?



Endometrial polip, rahimde en sık görülen patolojik bulgudur. Genellikle iyi huylu lezyonlardır. Kadınlarda hem üreme çağında hem de menopoz sonrası görülebilmektedir. Uterus boşluğunun iç kısmındaki endometriyal zarın aşırı büyümesi olarak nitelendirilir. Miyomdan farklı olarak kas dokusu içermez.



Rahim polipleri yaygındır ve rahim boşluğunda birden fazla polip gerçekleşebilir. Bazen küçük submukozal fibroidler bir sap üzerinde büyür. Kanama eğilimi olan polipler kısırlığa ve düşük yapmaya neden olabilir. Endometrial poliplerin kesin nedeni bilinmemektedir.



Endometrial Polip Belirtileri Nelerdir?



Rahim polipi çoğu kez hiçbir belirti göstermez. Fakat yaygın belirtiler;

● Değişken miktarlarda ve sık öngörülemeyen aralıklarla kanama,

● Düzensiz adet döngüsü,

● Aşırı derecede ağır adet dönemleri,

● Anormal vajinal akıntı,

● Menopoz sonrası vajinal kanama şeklindedir.



Endometrial Polip Teşhisi Nasıl Yapılır?



Polip teşhisi genellikle histeroskopi ile yapılmaktadır. Rahim boşluğuna ince bir teleskop yerleştirilir. Böylece doktor rahim içini kolayca inceleyebilir. Aynı zamanda ultrason taraması yapılarak da tespit edebilir. Fakat, ultrason taraması her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Rahim astarının kalınlaşmış kıvrımı, ultrason taramasında polip olarak yorumlanabilir.



Doğru tanı koymak için genellikle histeroskopik muayene gereklidir. Rahim polipinin kesin teşhisinden sonra, polip çıkarılıp laboratuara gönderilir. Laboratuar, polipin türünü inceler ve iyi huylu olup olmadığını araştırır. Teşhis yöntemlerinde herhangi bir şüphe varsa nadiren uterusun röntgeni çekilir.



Endometrial Polip Kendiliğinden Geçer mi?



Endometrial polip, tanımlaması yapıldıktan sonra, eğer boyutları küçük ise ilk olarak kendi kendine geçmesi beklenir. Bu esnada sürekli olarak doktor kontrolüne gidilmesi önemli bir husustur.



Endometrial Polip Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Polipler tanımlandıktan sonra, cerrahi müdahalenin ardından çıkarılabilir. Müdahale sırasında anestezi yapılmaz ya da lokal anestezi uygulanır. Rahim polipleri çıkarıldıktan sonra tekrarlayabilir. Endometrial polipler için farklı tedavi seçeneklerine de gidilmektedir. Bunlar;

● Polipler küçükse hareketleri izlenir, kendi kendine yok olma durumu görülebilmektedir,

● İlaç tedavisi uygulanır. İlaçlar polipleri küçültebilir ve semptomları azaltabilir. Fakat ilaç kesildikten sonra tekrar eder,

● Son olarak ameliyatla alınabilir. İnce cerrahi aletler kullanan bir prosedür olan histeroskopi sırasında çıkarılabilir.