Endometrium Nedir? Endometrial Kanser Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Endometrium, endo (iç) ve metrium (rahim) kelimelerinin biraraya gelmesiyle oluşan bir kavramdır ve kadın üreme sistemini yakından ilgilendirir.



Endometirum Nedir?



Endormetrium, kadın rahim iç tabakasına verilen isimdir. Rahmin iç yüzeyini kapsayan endometrium, her adet döngüsünde dökülür ve gebelik için uygun bir ortam hazırlar. Gebeliğin olumlu sonuçlanmasıyla bebeğin plasentayla tutunduğu yapı da endometriumdur. Bu yapıda oluşan kanser endometrial kanser veya endometrium kanseri terimleriyle ifade edilir.



Endometrial Kanser Belirtileri Nelerdir?



Endometrial kanser bazı nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Endometrial kanserin oluşma sebepleri şunlardır:

● Adet görmeye 12 yaşından önce başlanması

● Obezite

● Adet düzensizliği

● Hipertansiyon

● Doğum yapamama

● Meme kanseri

● Mide kanseri

● İnce bağırsak kanseri

● Over kanseri

● Bazı cilt kanserleri

● Kolon kanseri

● Ailede kanser geçmişinin olması

● Safra kanseri

● Karaciğer kanseri

Endometriak kanser belirtilerinden herhangi birinin görünmesi durumunda gerekli tanı ve tetiklerin yapılması hastalığın erken teşhisi ve tedavisi için oldukça önemlidir. Bunun için Ultrasonografi, endometrial biyopsi, histeroskopi ve CA-125 gibi farklı tanı yöntemleri uygulanabilir.



Endometrial kanserin başlıca belirtileri şunlardır:

● Menopoz döneminden sonra vajinada kanama gözlenmesi

● Vajinada fazla ve anormal akıntı olması

● Pelvik ağrı

● Cinsel ilişki sırasında ağrı

● İki adet dönemi arasında kanama yaşama



Endometrial Kanser Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Endometrial kanserin farklı tedavi yöntemleri vardır. Bu yöntemler; cerrahi, radyoterapi, hormon ve kemoterapi tedavisi olarak 4'e ayrılır. Cerrahi tedavi, endometrial kanser tedavisinin temelini oluşturan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem açık veya kapalı olarak uygulanabilir. Cerrahi tedavide rahmin vücuttan çıkarılması ve karından incelemek için biyopsi alınması gibi farklı uygulamalar yapılabilir.



Radyoterapiyle tedavi, cerrahi uygulama öncesinde kitlelerin küçültülmesine yönelik uygulanan bir yöntemdir. Cerrahi yöntemin işe yaramayacağı durumlarda uygulanan radyoterapi yöntemi, kanserin fazla yayıldığı durumlarda kullanılır.



Kemoterapiyle tedavi, cerrahi tedaviye yardımcı olmak için kullanılan bir yöntemdir. Bazı durumlarda cerrahi tedavinin uygulanamaması kemoterapi tedavisini gerektirebilir. Hastaya uygulanan tedavi sonrasında kanserin vücutta yayılımını engellemeye yönelik yapılan kemoterapi tedavisi, kanserin fazla yayıldığı durumlarda da başvurulan bir yöntemdir.



Hormonal tedavi ise, tümörlere yönelik başvurulan bir tedavi yöntemidir. Hormon reseptörü bulunan tümörlere hormon desteğiyle tedavi uygulanır.